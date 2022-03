Luis Enrique: «Sancet nos gusta mucho»

Oihan Sancet tendrá que esperar y seguir creciendo en la sub-21. Aunque tenía opciones de ir convocado por Luis Enrique a los dos próximos amistosos, finalmente el seleccionador ha decidido esperar y mantenerle en la sub-21. La rueda de prensa de presentación de la lista de Luis Enrique se realizó en el estadio del Espanyol, en Cornellà, que será la sede del primer encuentro, el martes que viene contra Albania.

Se le preguntó al seleccionador nacional por si Sancet le parece un jugador interesante y Luis Enrique no tiene dudas de que será un jugador de futuro para la selección. No pasó desapercibido el detalle de que él le llamó por su nombre de pila. «Oihan nos gusta mucho, nos gusta mucho, está en la prelista, de hecho, de 47 jugadores y 6 porteros. A esa prelista se puede incorporar, con lo cual está abierta. Oihan es uno de los jugadores que nos gusta mucho. Está en edad sub 21 y le podemos ver allí, pero es uno de los jugadores jóvenes que seguimos muy de cerca«.

Sancet, en la sub 21

El seleccionador sub-21 Luis de la Fuente hizo pública o a conocer la lista de su equipo para jugar ante Lituania y Eslovaquia en la fase de clasificación al Europeo los días 25 y 29 de marzo. La sub-21 la forman Tenas, Joan García, Morro, Víctor Gómez, Francés, Manu Sánchez, Miranda, Guillamón, Chust, Torrente, Pacheco, Vencedor, Turrientes, Nico González, Álex Baena, Sancet, Rodrigo Riquelme, Bryan Gil, Sergio Gómez, Rodri, Nico Williams, Abel Ruiz y Karrikaburu.