Luis García debutará ante el Athletic como entrenador del Espanyol

Cuando vuelva a la Liga después del enfrentamiento contra Osasuna en la Copa del Rey, el Athletic se va a encontrar a un nuevo Espanyol. El equipo catalán ha cambiado de entrenador y Luis García se sentará en el banquillo este sábado. El nuevo técnico es un exjugador de la casa, muy identificado con su afición, y que va a dar un impulso anímico muy importante a sus jugadores. Eso sí, su experiencia es corta. Sólo ha entrenado a divisiones inferiores catalanas y en el fútbol base del Real Madrid. Actualmente era el responsable del Real Madrid C.

El Espanyol arrastra cuatro derrotas consecutivas y su juego no mejoraba, a pesar de unos buenos refuerzos invernales. No está todavía en zona de descenso, porque hay muchos rivales en la lucha, pero se ha querido cortar la caída libre. Tampoco ha habido un problema entre el antiguo entrenador y los jugadores, porque el ambiente del vestuario era bueno.

Por eso, la rueda de prensa de despedida de Diego Martínez fue elegante. Emotiva y sin ninguna mala palabra. «Respeto la decisión. Sin reproches. Estoy orgulloso de haber sido entrenador del Espanyol. Cuando las cosas te importan, duele mucho más», reconocía emocionado el técnico cesado.

Le recordaron que la Dirección Deportiva no le ha proporcionado a los jugadores que se esperaban en verano, pero Diego Martínez no quiso ahondar en detalles: «ahora no es momento de hablar de eso. Hay que adaptarse a las situaciones con claridad».

Tampoco quiso entrar a valorar porqué su propuesta de juego elaborada no ha acabado de cuajar, ni los continuos cambios de sistema. «Todos hemos cometido errores y hemos acertado. Si estamos aquí es porque hemos cometido más errores que aciertos. Hay que aceptarlo con deportividad, aunque duele mucho».

No ha habido problemas internos en el vestuario. Ese factor no ha pesado de la decisión de cesarle. El ya ex técnico espanyolista está contento de haber tenido el vestuario de su lado. «Hemos competido de la mano todos. No es momento de mirar atrás», aclara.

El nuevo entrenador, Luis García, va a elevar la competitividad del equipo y el Athletic se va a encontrar con un rival más duro y luchador este sábado. Hay convencimiento en el entorno del Espanyol de que se conseguirá la permanencia. El técnico saliente está convencido de que van a mantener la categoría. «El equipo va a conseguir el objetivo. La lucha que llevan todo el año y el gran trabajo que han hecho no puede caer en saco roto».

Luis García no tiene experiencia en la élite. Ha tenido que negociar su rescisión de contrato con el Real Madrid C, aunque la entidad blanca no le ha puesto problemas. Fue jugador del Real Madrid y del Espanyol, con el que llegó a la final de la Copa de la UEFA del 2006 en Glasgow. Como jugador en el Espanyol anotó 62 goles en siete temporadas. Marcó una época al crear un tridente atacante de lujo formado por él, Iván de la Peña, su actual representante, y Raúl Tamudo. García tiene una conexión muy fuerte con la afición del Espanyol, que va a explotar al máximo, y su frase más célebre es que «ser del Espanyol es lo mejor de Barcelona».