Guruzeta, invitado inesperado y doblete

1 Guruzeta entra por delante de Raúl García y Villalibre y se reivindica con un doblete

Iñaki Williams se lesionó y todo hacía pensar que era el momento de Raúl García o Villalibre. Al fin y al cabo eran los otros dos jugadores a los que Valverde ha empleado como delanteros centros. Pero, contra todo pronóstico, quien apareció fue Guruzeta. Y lo hizo por todo lo alto. Marcó un gol nada más pisar el campo con un gran disparo lejano.

No se quedó ahí. En el tiempo de descuento firmó el doblete. No hay mejor manera de reivindicarse. Valverde debe contar con él cuando medite quién debe jugar como delantero centro. Anoche, máxima efectividad: dos remates, dos goles.

2 Williams estrena su cuenta goleadora, pero se lesiona y puede dejar de sumar en su récord

Iñaki Williams estrenó anoche su cuenta goleadora de la campaña. Lo hizo desde el puesto de delantero centro. Fue una jugada magnífica la suya. Supo aprovechar el error de Arzamendia y resolver con mucha clase, con un regate a un toque al portero Ledesma y un sutil remate esquinado a la portería.

Es un gol que debe reforzar su autoestima. Se trata del 53 que logra en Primera, pero -extraño en él- llevaba una mala racha fuera de San Mamés, en donde no marcaba desde hace diez meses, desde el 26 de octubre en el campo del Espanyol. Y eso que es más efectivo como visitante (32 goles) que como local (21).

A la espera del parte médico, tiene pinta de que sufre un esquince en el tobillo derecho. Su tiempo de baja dependerá del grado, pero parece muy probable que no juegue el domingo ante el Espanyol. Si es así, dejará de sumar en su récord de partidos consecutivos en Liga, que se detendrá en 236.

3 La maldición de los penaltis: el equipo de Primera que más ha fallado en el siglo XXI

Williams pidió el balón en cuanto se señaló el penalti. «El míster me preguntó si me atrevía a lanzarlos y le dije que sí, que no tengo miedo a tirar», explicó el jugador recientemente. Ledesma detuvo su lanzamiento. No es un especialista. Ha fallado el 60% de los tirados, tres de cinco.

Es la maldición del Athletic en los penaltis. El rojiblanco es el equipo con más penas máximas falladas en Primera en el siglo XXI, 46. A distancia le sigue el Atlético de Madrid con 38. La cuenta 'Adurizpedia' recordó que los rojiblancos han desperdiciado siete de los últimos once, un 66%, y que no anotan dos seguidos desde hace año y medio.

4 Lekue se especializa en cumplir con nota cuando aparece como solución de emergencia

Era uno de los cinco jugadores del primer equipo sin ningún minuto hasta el inicio del duelo. Valverde tiró de Lekue como solución de emergencia ante las lesiones de Berchiche y Balenziaga. Es su sino en el Athletic, tapar las vías de agua que se abren.

La pasada campaña lo hizo cuando fue alineado como lateral derecho en el arranque de campaña por las lesiones de De Marcos y Capa. Como entonces, cumplió con nota. Por su banda se movió Iván Alejo, al que maniató. Estuvo tan cómodo que fue el lateral que más se incorporó al ataque. De hecho, tuvo una gran oportunidad con un disparo lejano poco antes del descanso.

5 Berenguer mantiene su idilio con el gol: dos tantos en los dos últimos partidos

Los goles de Berenguer son necesarios para el Athletic, que el pasado curso los echó de menos. El navarro mantiene su idilio con el gol: marcó ante el Valencia y anoche firmó la última diana, lo que le permite mantenerse, empatado ahora con Guruzeta, al frente de la tabla de goleadores del equipo. El Nuevo Mirandilla se le da bien. Ha marcado ya tres goles. Sólo en San Mamés (9) ha firmado más.

6 Notable arranque para Valverde: tres partidos sin perder y sin encajar ningún gol

Era el primer partido de Valverde como entrenador ante el Cádiz. No lo olvidará fácilmente. Y confirmó el buen arranque. El balance es notable: siete puntos, ningún partido perdido y ningún gol en contra. El Athletic durmió cuarto (empatado con Villarreal), en el objetivo europeo marcado por Jon Uriarte. Lo ha logrado además con un fútbol atrayente y una propuesta dominadora.