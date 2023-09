Aumenta el malestar de las peñas del Athletic con la directiva por las exigencias para acceder a las entradas

Las peñas del Athletic vuelven a mostrar su malestar con la directiva de Jon Uriarte, un proceso que viene desde el inicio de la gestión del presidente y que ya ha tenido varios momentos de tensión. Este periódico ha relatado que integrantes de peñas de fuera de Euskadi se han quejado en público y en actos con los dirigentes porque no se les facilitan entradas.

El malestar aumenta y se extiende. Las discrepancias han aflorado de nuevo tras la reunión de la Agrupación Norte, la más potente y que agrupa a 185 peñas de las 489 del club, celebró el miércoles en el edificio de la Bolsa en Bilbao. A esta cita acudieron 200 personas en representación de 90 peñas. Ya es indicativo de la distancia entra las partes que no se hiciera en San Mamés como en los últimos años.

La cumbre analizó las condiciones que les quiere imponer la junta. La más controvertida es el carnet de peñista, por el que se pide a cada persona 50 euros anuales, según los peñistas, una cantidad que daría derecho a otras ventajas como descuentos en tiendas oficiales. Sin él, mantienen, no habría acceso a comprar entradas. Hasta ahora basta con ser peñista y que la agrupación de la que forma parte pida una localidad.

El club no sabe exactamente el número de peñistas. Las hay con dos miembros y con 200. Los cálculos más razonables hablan de 10.000. A 50 euros al año, el club ingresaría 500.000 euros por curso.

Partidos fuera de San Mamés

Además, el club ha advertido que no reservará entradas para los peñistas para los partidos de fuera. Este es un asunto que molesta especialmente a los aficionados de fuera de Euskadi, con problemas para ver a su equipo las pocas veces que juega por su zona. «Quieren hacerme pagar por el carnet de peñista, pero no me garantizan entradas cuando el club juegue en mi región porque la prioridad son los socios. Es incomprensible», denuncia uno.

El resumen por escrito de una de las agrupaciones asistentes al que ha tenido acceso EL CORREO califica de «totalmente injustas y desproporcionadas» las condiciones que les plantea la directiva y muestran su «profundo malestar y rotunda negativa a asumirlas».

De hecho, añaden que «hay numerosas peñas muestran su intención de abandonar la agrupación en tales condiciones» y advierten que «se considerará la toma de iniciativas de protesta».

Un miembro de otra asociación relata que el malestar «es fuerte y generalizado» y que se hizo una votación «no vinculante porque los asistentes quieren trasladar lo acordado a sus peñas» en la que «la unanimidad fue casi total, con sólo una abstención y un par de peñas que no votaron porque se fueron antes».

Para los peñistas de fuera de Euskadi pagar 50 euros anuales supone añadir un esfuerzo económico que ya es enorme porque deben hacer frente también a los gastos que les supone mantener sus locales. «Van a acabar con las peñas de fuera. Si la manera de acceder a las entradas es el carnet de peñista del club habrá muchos que renunciarán a ser miembros de las peñas de sus localidades porque no pueden pagar al club y a su peña», indica un aficionado consultado. «La gente del congreso ya salió muy enfadada con este junta y la tensión va hacia arriba», añade este peñista que pide el anonimato.