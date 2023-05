El Mallorca quiere fichar a Raúl García (Zizur Mayor, en julio cumple 37 años), según ha podido saber EL CORREO. Se trata de una petición expresa de Javier Aguirre, el entrenador que le hizo debutar en la máxima categoría en 2004 en Osasuna.

El jugador navarro, titular ayer en Son Moix, es feliz en el Athletic y desea seguir en el club y en Bizkaia, en donde se siente muy arraigado. Raúl García ha dejado claras sus intenciones. «Me siento fuerte para seguir compitiendo al máximo nivel. Me siento bien para seguir. Me siento feliz aquí», dijo en febrero. «Confío en que pueda renovar», añadió el pasado 28 de marzo.

Desde Ibaigane, sin embargo, aún no se han abierto las negociaciones. El Athletic debe indicarle si desea que siga, muy probablemente con una oferta económica a la baja en este caso, o prefiere dar por cerrada su relación. Lo que es claro es que este mes de mayo será el que resuelva su futuro en la entidad.

En medio del silencio institucional, Ernesto Valverde asume las labores de portavoz. El técnico no quiere pronunciarse sobre estas situaciones con el argumento de que «son decisiones del club». Como si su opinión no tuviera ningún valor. Pero en medio de sus explicaciones con el anhelo de no dar un titular dejó una reflexión en la que es obligado detenerse para saber qué piensa. «Es un jugador que está participando con nosotros en todos los partidos». El dato es preciso. Su disponibilidad ha sido del cien por cien. Los dos únicos partidos que no ha jugado (Almería en la primera vuelta y Espanyol en la segunda) fue porque Valverde no le quiso sacar del banquillo. Su balance señala que ha jugado en 36 de los 39 partidos de esta campaña.

El deseo de Aguirre por coincidir de nuevo en un vestuario con Raúl García tiene un mensaje en clave interna malloquinista. El mexicano acaba contrato y hasta ahora esquiva cualquier respuesta en la sala de Prensa sobre su futuro con el argumento de que la permanencia no está cerrada hasta alcanzar 43 puntos. La petición de que Raúl García esté a su lado revela que ya planifica el futuro.

También lo hace el propio Raúl Garcia, un jugador que se cuida mucho, lo que le ha permitido ser uno de los pocos rojiblancos siempre a disposición de Valverde este curso. El navarro desea seguir en activo y si no lo hace en el Athletic será en otro equipo.

En medio del mal partido del Athletic en Mallorca Raúl García fue el mejor y demostró estar en perfectas condiciones físicas. Aguantó los noventa minutos y firmó además los dos únicos remates con un poco de picante del Athletic antes del momento crucial de los últimos segundos. También fue suyo el disparo que golpeó en la mano de Galarreta y que provocó el penalti del empate rojiblanco.