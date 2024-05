Los malos recuerdos de Neville en el Valencia frente a Valverde: «Me sentí enormemente inferior»

Gary Neville dejó un triste recuerdo en el Valencia. De hecho, los aficionados ché prefieren olvidar aquella etapa de amargura, con un equipo sin rumbo, vapuleado en estadios como el Camp Nou (7-0) y un balance de más derrotas que victorias. Fue una época negra para la entidad de Peter Lim y ahora el entrenador británico, una estrella del Manchester United, capitán del cuadro de Old Trafford, hace repaso de aquellos tiempos.

Y se acuerda de Ernesto Valverde. Evoca sus enfrentamientos con el Athletic aquel curso. Hubo uno de la Liga, con contundente triunfo de los vizcaínos en Mestalla (0-3, goles de Sabin Merino, Muniain y Aduriz). Y dos de la Europa League, con triunfo bilbaíno en San Mamés (1-0) y ché en Valencia (2-1), pero con los rojiblancos con el billete a cuartos por mejor diferencia de goles.

Ante Txingurri, Neville comenzó a entender que quizá la Liga le quedaba un poco grande. «Recuerdo que jugamos tres veces contra el Athletic y Ernesto Valverde era el entrenador. Jugó con un sistema diferente al que pensé que usaría y luego cambió durante el partido. Recuerdo haber pensado que no estaba ni cerca de ese nivel. Me sentí enormemente inferior a él porque me costó controlar y ver el juego desde la banda», se sincera en el podcast Stick to Football.

Luis Enrique no le da la mano

Y continúa: «Te pones en la línea de banda y estás viendo un partido donde lo único que puedes ver son las piernas, y recuerdo haber pensado que no tenía idea de qué estaba pasando. Con Valverde fue la primera vez que sentí que estaba a kilómetros de distancia y luego me enfrenté a Simeone, y ese día sentí que me estaba golpeando en todos los sentidos: con su táctica, su intimidación y sus gestos», subrayó el exfutbolista inglés.

También mira a Luis Enrique, actual entrenador del PSG, que le endosó una buena tunda en el Camp Nou, un 7-0 en la Copa del Rey. «Cuando el Barcelona nos ganó 7-0 en la Copa del Rey. Ganaban 5-0 y no sustituyó a Neymar, ni a Lionel Messi, ni a Luis Suárez... Al final del partido pasó junto a mí y no me estrechó la mano, lo que sentí que me estaba enviando un mensaje de que no pertenecía...», expuso Neville.