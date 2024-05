«Me mantengo con el penalti porque el balón le da en la parte baja del tríceps y el brazo se aleja del cuerpo»

El Athletic jugaba con nueve, metido atrás defendiendo el 0-2 con uñas y dientes, partiéndose el alma en cada disputa. Yeray y Paredes estaban expulsados ante un Getafe volcado sobre la portería de Unai Simón, que fue clave en la victoria rojiblanca en el Coliseum. En el minuto 85, Luis Milla centró desde la derecha y el balón impactó en el brazo de Raúl García. Jesús Gil Manzano no dudó ni un segundo y sancionó la acción del navarro con pena máxima.

El mediapunta no se lo podía creer, tampoco sus compañeros ni el banquillo, con Ernesto Valverde fuera de sí. Tanto, que vio la roja directa. «No debí ser tan vehemente», reconoció poco después. El caso es que el colegiado había señalado el punto de cal cuando fue llamado desde la sala VOR. La Federación Española de Fútbol (FEF) ha hecho el público el audio de la conversación entre Gil Manzano y Alejandro Muñiz Ruiz, quien reclamó que fuera a consultar la jugada porque, a su juicio, merecía ser revisada.

- Jesús, soy Alejandro. Te recomiendo un 'review' (revisión) para que valores el punto de impacto en el brazo, que está muy próximo al cuerpo. El brazo está separado, pero valora en qué punto del brazo impacta, ¿vale?

Gil Manzano: Perfecto. Silencio, quiero silencio (decía a los jugadores que le rodeaban).

Muñiz Ruiz: La app está chequeada. Es tu decisión.

Gil Manzano: ¿Tienes alguna otra, Alejandro?, decía en referencia a más tomas y planos de la jugada.

Muñiz Ruiz: Está es la mejor para ver el punto de impacto. Ponle corto o si quieres fuera de juego (se dirigía a su compañero de sala). Para el punto de impacto, que es la clave de la jugada, te pongo otra.

Gil Manzano: (Lo ve). Me voy a ir a penalti, me voy a ir a penalti, ¿vale? Me mantengo con el penalti, Alejandro.

Muñiz Ruiz: Vale, perfecto.

Gil Manzano: Me mantengo con el penalti porque le da en la parte baja del tríceps y el brazo está alejándose del cuerpo.

Tras consultar la pantalla y chequear la jugada, Gil Manzano se reafirmó en su decisión y señaló los once metros. Greenwood asumió la responsabilidad -ya corría el minuto 88-, pero Simón adivinó las intenciones del inglés y detuvo el penalti. El Athletic resistió hasta el final y se llevó los tres puntos.