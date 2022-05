Marcelino García Toral adelantó este sábado que anunciará si continuará o no en el Athletic «la próxima semana». Al mismo tiempo, el técnico de Careñes ha admitido que la incertidumbre sobre su futuro, todas las dudas que han surgido en torno a su figura, han sido un proceso «duro, difícil», pero que en ningún caso le ha «mermado» su energía para trabajar en favor de un equipo que este domingo por la noche se juega en el Sánchez Pizjuán entrar en la Conference League: debe mejorar el resultado que firme el Villarreal frente a un Barcelona que no se juega nada.

El tiempo se agota. La Liga se termina. Y Marcelino García Toral y su cuerpo técnico se sentarán en las próximas horas y decidirán qué harán: si siguen en Bilbao u optan por abandonar el Athletic. Vamos, que el de Sevilla puede ser su último encuentro como rojiblanco. Él no le da ninguna trascendencia, al menos eso dijo, a este aspecto. «Lo veo con normalidad, porque la situación es ésa. La próxima semana hablaremos», subrayó el preparador asturiano, que tampoco quiere alargar en exceso las dudas. «Rapidísimamente va a ser. Una vez que acabe la competición tenemos que hacer un análisis profundo de la situación e intentar hacer todo tipo de valoraciones para intentar equivocarnos lo mínimo posible».

Sería, ese día, el punto final a un largo tiempo de preguntas sobre su futuro, sobre su continuidad, sobre las elecciones... Un proceso que ha durado más de tres meses. Dijo que no le ha restado ni un ápice de su energía, pero sí reconoció que ha sido «difícil, duro. No me ha desviado del camino. En ningún caso me ha ocupado por encima de lo que yo considero prioritario. Y nada que me ha condicionado en mi forma de ser y en la respuesta que he ofrecido a lo que era el trabajo con el grupo cada día», defendió el preparador del Athletic.

Una labor que ha situado al bloque bilbaíno a un paso de entrar en Europa. Lo puede hacer este domingo en Sevilla. ¿Qué debe ocurrir? Para empezar, que el Villarreal no gane en el Camp Nou. Si lo hace, no vale ninguna cuenta. Si empatan los castellonenses, los vizcaínos deben ganar. Si los de Emery pierden, los rojiblancos accederían a la Conference League con un punto. Son las cuentas para un grupo con el que está encantado Marcelino. «Estos futbolistas se lo merece por su trabajo, por su forma de actuar, por su forma de ser. Se lo merecen conseguirlo», reivindicó el preparador de Careñes que adelantó que sí ve opciones de mejora en la plantilla, pero tampoco las supo cuantificar.

Eso sí, aprovechó su respuesta para volver a elogiar a su vestuario. «Nosotros siempre vemos posibilidad de mejorar. Cuando tienes una plantilla que trabaja, que es esfuerza, que cree, que nos acepta, que nos ayuda, que está con su cuerpo técnico. Siempre nos hace ser optimisas. ¿Cuánto? ¿Toda la mejora nos va a servir para llegar a Europa? Es complicado. ¿Para llegar a Europa? Es complicado, porque creo que en una buena temporada estamos ahí peleando», explicó su análisis antes de un duelo que no se ha preparado de forma especial, y en una semana en la que tampoco el vestuario ha recordado demasiado aquel larguero de Iñigo Martínez en el Pizjuán. «Centramos nuestra atención y toda nuestra energía en este partido. El pasado es historia. Y en nuestras manos, piezas, cabezas, están el intentar jugar un gran partido a nivel colectivo y para sumar la victoria y esperar a que el Villarreal no gane en el Nou Camp», lanzó.

Por cierto, cuando termine el partido, el equipo se irá de «vacaciones», adelantó el entrenador. Y dejó alguna pista sobre la pretemporada, con independencia de que siga o no. «La pasado la defendí como perfecta (con un stage en Suiza), difícil hacer una pretemporada mejor. Supongo que seguirán unos parámetros similares», lanzó.