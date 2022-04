Marcelino sobre Capa: «Hay jugadores que entrenan mejor y que me ofrecen más garantías»

Ander Capa acaba de cumplir un año sin jugar un partido oficial con el Athletic. El lateral derecho, que termina contrato en junio y de momento no ha renovado, es el único futbolista de campo que no ha disputado ni un minuto esta temporada. Pues bien, Marcelino García Toral explicó este viernes que la situación que vive el futbolista de Portugalete se debe a que existen otros compañeros que se ejercitan con una mejor disposición. «Hay otros que entrenan mejor y que me ofrecen más garantías», indicó el preparador de Careñes que eso sí, recalcó, eso no quiere decir que el vizcaíno entrene mal. «No lo digo», dejó claro.

