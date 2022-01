Marcelino dice que aún «no ha llegado el momento» de hablar de su renovación Asegura que vive «el presente», que no es otro que ganar al Madrid, y que cuando llegue el día de abordar su continuidad, «se hará lo mejor para todos»

«Estoy convencido de que Marcelino es feliz en el Athleticletic. Piensa que tiene mucho por hacer en este club. Le puede seguir haciendo crecer». Hubo quien interpretó que estas manifestaciones de Aitor Elizegio a EL CORREO nada más aterrizar en Loiu procedente de Riad, donde el equipo rojiblanco había perdido la final de la Supercopa, eran el adelanto de la próxima renovación del técnico asturiano, que concluye contrato el 30 de junio.

Desde ese mismo día, en el entorno rojiblanco se abrió un debate: ¿Debe un presidente que no estará la próxima campaña al frente de la entidad ofrecer la continuidad a un entrenador o a un jugador? Elizegi tendría licencia para hacerlo. Hay precedentes recientes. En plena lucha electoral entre Alberto Uribe-Echevarría y Aitor Elizegi la comisión gestora que dirigía el club y de la que formaban parte el presidente saliente Josu Urrutia destituyó a Berizzo, nombró a Gaizka Garitano y renovó a Muniain, De Marcos y Balenziaga.

El Atlético y la selección

Anoche, en una entrevista en 'El Larguero, el entrenador asturiano no quiso resolver las dudas. Insistió, eso sí, en que es feliz en el Athletic, que no olvidará mientras viva el ambiente eléctrico en las gradas de San Mamés en el épico duelo copero ante el Barça.... que está encantado con la entrega y la calidad de sus futbolistas y que lo mejor de Bizkaia es «su gente, noble y servicial». Pero rehuyó concretar que hará a partir del 30 de junio. Negó que haya mantenido contactos con Elizegi porque «aún no ha llegado el momento adecuado». «Vivo el día a día, cuando haya que hablar se hará lo mejor para todos».

Y el día a día le conduce a centrarse en el objetivo inmediato: eliminar al Madrid y sellar el pase a las semifinales de Copa. «Solo pienso en ello. Y en jugar y ganar la final ante cualquier rival». ¿Le gustaría la revancha con la Real?, le cuestionó el periodista, «No pienso en revanchas. Quiero jugar la final con público y ganarla», sentenció.

En distintos medios se le incluye en las quinielas para sustituir a Simeone en el Atlético y hay quienes desde el entorno de la Federación destacan que su perfil cumple todas las condiciones para hacerse en un futuro próximo con las riendas de la selección. Sobre ocupar el banquillo del conjunto madrileño fue claro: «Admiro a Simeone. Es imposible ver al Atlético sin Simeone». ¿Y la selección española? «Sería el mayor orgullo como entrenador».