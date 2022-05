Marcelino echa balones fuera sobre su futuro

Marcelino García Toral se vistió este sábado la equipación de regateador. En el día previo a la despedida del curso en San Mamés, el entrenador del Athletic ha esquivado todas las cuestiones acerca sobre su futuro. Como suele ser habitual en él, un técnico con poso y amplia experiencia, sí ha entrado en el tema, en su posible renovación o no, pero siempre ha dejado la puerta abierta a las dos opciones: a la de continuar en el cuadro rojiblanco o la de abandonar la entidad vizcaína. «Es el último partido que jugamos en casa esta temporada. Hay un 50% de posibilidades de que no esté la próxima temporada en el Athletic», lanzó en una de sus primeras respuestas. No obstante, poco después, reculó. «Tengo la suerte de entrenar al Athletic. Tampoco estoy diciendo que sea una despedida. Es una posibilidad. Seguir o no seguir. Existe la posibildaid de no seguir, quiero hacer ese cometnario», indicó.

La rueda de prensa previa al partido de Osasuna tuvo poco de previa y mucho del futuro del entrenador, de las elecciones que se celebrarán el 24 de junio, de su negativa a renovar cuando se lo propuso Aitor Elizegi y de conversaciones con precandidatos. El técnico de Careñes lo sabía. Tenía sus respuestas medidas, preparadas, con la dosis perfecta de misterio sobre su continuidad. Sabía a lo que se iba enfrentar un preparador que ya se ha reunido con los dos socios que pretenden presentarse al sillón de Ibaigane, Ricardo Barkala e Iñaki Arechabaleta y ha extraido una conclusión. «Nadie me ha comunicado que no cuenta conmigo», lanzó. Eso sí, admite, y dijo que están en su derecho, que ambos propietarios de un carné rojiblanco han mantenido reuniones con otros entrenadores. «El hecho de que hable con otros, tampoco me importan. Porque es algo que está en el juego. Yo no soy quién para decirle a un futuro candidato si puede contar o no con entrenadores. Igual que yo tengo absoluta libertad para elegir mi futuro», subrayó.

Y volvió a señalar la fecha que se pone para decidir si continuará o no en el Athletic. Bueno, si él y su equipo técnico desean seguir en una entidad que pisaron en enero de 2021 y que les ha tratado de maravilla. «Después del último partido –será el domingo 22 en Sevilla–, tomaremos una decisión, valoraremos el transcurrir de estos 17 meses y veremos desde nuestra parte cuál es la postura que tomamos». Con independencia de lo que ocurrara, eso sí, Marcelino García Toral se siente un privilegiado por haberse podido sentar en el banquillo de La Catedral, por pertenecer a una entidad como la rojiblanca.

En la primera parte de la rueda de prensa, de hecho, se deshizo en elogios hacia todos los estamentos que conforman el club. «Estoy orgulloso de tener esta experiencia, y agradecido a las personas que me dieron esta oportunidad. Estoy superagradecido a los futbolistas, y a la afici´n del comportamiento que tuvo conmigo desde el primer día que llegué. Nos gustaría mucho ganar este último partido. Si es el último partido me quedo con todo lo que me ha tocado vivir y si no es él último tendré más oportunidades de vivir más partidos en San Mamés», volvió a tirar de ambigüedad.

Salió, por supuesto, su negativa a renovar cuando Aitor Elizegi se lo propuso. En anteriores ocasiones habló de honestidas, de que no le parecía ético prolongar un contrato cuando en junio habrá otros dirigentes en el club. Ahora, reiteró, se demuestra que ha tomado la decisión correcta. «Se deben cumplir dos condiciones. Tener la confianza y el apoyo de los futbolistas. Y que la junta directiva tenga la máxima confianza en el entrenador y el cuerpo técnico. Todas estas circunstancias que se están dando me llenan de razones que lo más oportuno era no formalizar una renovación para que estos posibles candidatos tuviesen las manos libre», defendió su posición, ya que considera que, por encima de él, está el Athletic.

Un equipo que, aseguró, ha evolucionado, eso indican los datos que estudian el cuerpo técnico, pero que se ha quedado a medias, aunque todavía puede meterse en Europa si se producen una serie de resultados, fundamentales las victorias ante Osasuna este domingo y en Sevilla en una semana. «Siempre voy a pensar que pudimos hacer más. Y el día que no lo piense, mal futuro tengo», reconoció.