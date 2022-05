Marcelino: «El equipo ha estado extraordinario»

La última vez que Marcelino García Toral se sentó en la sala de Prensa de San Mamés era un entrenador abatido por el flojísimo partido del Athletic ante el Celta. Anoche su cara era otra, la de un técnico entusiasmado con el rendimiento de su equipo. «Los jugadores han hecho un partido extraordinario en todos los aspectos del juego», les felicitó. Del «hay que pedir perdón a la afición» tras el choque ante los gallegos a un entrenador que dijo estar «muy orgulloso» de sus jugadores. Las caras del fútbol.

El entrenador se abrazó a sus futbolistas al concluir el encuentro. «Jugamos con intensidad, velocidad y criterio. En aspectos puntuales tuvimos fortuna, como en el 1-0 que pegó en un rival y a cambio el remate de Correa que golpeó en uno de nuestros defensas se fue al palo. De todas formas, merecimos ganar porque hicimos un grandísimo partido».

El entrenador elogió a Iñaki Williams. «Es un jugador muy importante para nosotros. Sus movimientos incomodan y minan al rival. Es un delantero muy bueno para nosotros y muy importante», ensalzó. El delantero, por su parte, reveló ante los periodistas su conversación sobre el campo con Mateu. «Le lloré en el descanso un poquito para que me diera el gol». No sirvió. Lo asigna a Hermoso en propia meta.

Esta campaña han caído en San Mamés Barcelona, Real Madrid y ahora Atlético. El entrenador aprovechó este detalle para explicar que para sus futbolistas «no pasa nada si se pierde estos partidos» y «eso nos permite jugar más liberados». Llegados a este punto, reivindicó los logros de la campaña. «Hemos hecho cuatro partidos malos. En los demás hemos conseguido más puntos». Y se quejó de que se empleen expresiones como petardazo para definir partidos como el del Celta. «Calificativos así me hacen daño y creo que no son justos ni con los jugadores ni con el cuerpo técnico». Y añadió al rato con la mirada puesta en la crítica: «A veces parece que se nos demanda ser campeones de Liga. Y si no, fracaso. No estoy de acuerdo, pero respeto todas las opiniones».

El disgusto de Simeone

Diego Simeone fue franco. «Vivimos un momento de dificultad. Hemos tenido poquitos o casi ninguno y veremos quien está. Es algo que nos preocupa», indicó cariacontecido. La racha del Atlético de Madrid es inquietante. No ha marcado en cinco de sus últimos seis partidos. La Champions está en riesgo. Quedar fuera supondría la peor campaña del argentino en el Atlético. El técnico pidió que las críticas apunten a él. «La responsabilidad de entrar en la Liga de Campeones depende de mí y soy el primer responsable», admitió el técnico.

Y para que el dolor 'colchonero' sea mayor, el Madrid ganó ayer la Liga y la próxima jornada visitará el Wanda. «¿Pasillo? No me gusta que me lo hagan y no soy partidario de hacerlo», advirtió el portero Oblak.