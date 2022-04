Marcelino, sobre Capa: «Hay jugadores que entrenan mejor y que me ofrecen más garantías»

Ander Capa acaba de cumplir un año sin jugar un partido oficial con el Athletic. El lateral derecho, que termina contrato en junio y de momento no ha renovado, es el único futbolista de campo que no ha disputado ni un minuto esta temporada. Pues bien, Marcelino García Toral ha explicado este viernes que la situación que vive el futbolista de Portugalete se debe a que existen otros compañeros que se ejercitan con una mejor disposición. Vamos, que se ha limitado a hablar de razones deportivas, nada que ver con la situación de su vínculo con el Athletic. «Hay otros que entrenan mejor y que me ofrecen más garantías», ha indicado el preparador de Careñes, que ha recalcado que eso no quiere decir que el vizcaíno entrene mal. «No lo digo», ha dejado claro.

Marcelino se ha remontado al inicio de la temporada. Frente al Elche, no participaron ni Capa ni Petxarroman por lesión. Allí cayó De Marcos y le sustituyó Lekue, que se hizo con el puesto. «Tenemos cuatro jugadores en esa posición. Se de la circunstancia de que tres se lesionan en el inicio de la competición y juega uno (Lekue). Y ese uno rinde. Y en un engranaje defensivo que funciona correctamente y en la mayoría de los partidos juegan los mismos. Y es que después, el que en principio iba a ser titular (De Marcos), también ocupa posiciones de banquillo».

Y pasan los meses. Y se acumulan las sesiones, el trabajo en Lezama... «Y los jugadores entrenan y tengo que intentar ser justo y poner a los que considero mejor en un grupo defensivo que es de los mejores en Primera. Es muy simple. Se lesiona 'Leku', pones a 'Demar'... Con esto no quiero decir que no esté entrenando bien. No lo digo. Hay otros que entrenan mejor y que me ofrecen más garantías. Los entrenadores tenemos nuestras preferencias». Y entre las de Marcelino no está Capa, inédito este curso.