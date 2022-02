Athletic | Copa del Rey Marcelino: «Hay motivos para quejarnos del arbitraje» Denuncia que el árbitro «permitió que no se jugara lo máximo posible» y pide penalti y roja por un «codazo» a Dani García con 0-0

Marcelino apareció en la rueda de Prensa después de que José Bordalás y Carlos Soler se despacharan a gusto contra Munuera Montero. «También tenemos bastantes motivos para quejarnos del arbitraje», advirtió. Y comenzó con su catálogo de reproches, que son dos. Mantiene que en la primera parte hubo un «penalti y expulsión por un codazo claro sin balón» de Diakhaby a Dani García.

Pero, ante todo, lo que le irrita es que apenas se jugara. «No se le puede llamar partido de fútbol». La responsabilidad de las constantes interrupciones provocadas por el Valencia la coloca en el árbitro. «Lo podía haber llevado de otra manera para favorecer el espectáculo. El árbitro es responsable de procurar que se juegue lo máximo posible. Ha habido momentos en los que parecía un partido de Regional».

Y continuó con su protesta: «Ha habido muchísimos parones, y el árbitro dando explicaciones. No sé que explicaciones tiene que dar. ¡Que jueguen! Es difícil cuando un partido se para, vuelven a parar, tiran el balón y el árbitro lo permite».

A la hora de analizar el choque, lamentó que su equipo «no tuvo la lectura correcta y que pudimos defender mejor en el gol. Además, debimos haber ido a buscar el segundo gol. Nos alejamos de nuestra versión y nos metimos en la suya. En el segundo tiempo generamos muy poco»

Las quejas del Valencia

Los periodistas valencianos hablaban en la sala de Prensa de «mano negra» en contra de los suyos. Las preguntas a José Bordalás giraban en ese tono. «Podíamos haber conseguido la victoria de haberse señalado el penalti (de Vivian) a Hugo Duro. En directo es difícil para el colegiado. No responsabilizamos al árbitro que ha hecho un partido fantástico en medio de un gran ambiente, pero luego lo hemos visto y es penalti clarísimo. No entiendo que el VAR no revise la situación y ayuda al árbitro». Sus quejas iban más allá «la entrada a Soler (de Dani García) es roja».

Carlos Soler, a quien se pita falta en el 1-0, denuncia también que esa jugada fue «falta de Muniain porque me pisa». El valencianista se fue con un dardo a Raúl García, quien se había quejado de que se jugó poco tiempo. «Se pasa mucho tiempo del partido fingiendo», disparó.

Raúl García se quitó de encima la pulla con diplomacia. «Es un dato que se ha jugado poco tiempo. Respeto a la gente. Con lo que me has dicho (sobre las palabras de Soler) me vale», esquivó.