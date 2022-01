Marcelino no se opondrá a la salida de Capa si el futbolista y el club así lo deciden El entrenador del Athletic dice que el lateral de Portugalete no le ha comunicado personalmente sus planes de futuro

Marcelino no se opondrá a la salida de Ander Capa, al que el Alavés quiere ya como cedido en este mercado de invierno, si tanto el futbolista, que no ha disputado ni un solo minuto esta temporada, como el Athletic interpretan que esa decisión no perjudica a ninguna de las partes. El entrenador asturiano ha asegurado en su comparecencia en Lezama