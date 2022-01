Marcelino: «Para mí el penalti del 2-0 no lo es»

Athletic | Final Supercopa Marcelino: «Para mí el penalti del 2-0 no lo es» El técnico defiende el papel del Athletic en la Supercopa y afirma que el equipo «tiene que salir reforzado» de Riad porque «compitió bien»

Marcelino García Toral hablaba por los ojos. Las palabras salían, el discurso construido como de costumbre y argumentado, pero era en la mirada donde se detecataba el dolor por la derrota. Tampoco tuvo inconvenientes en verbalizar su estado de ánimo, 'tocado' tras la derrota ante el Madrid. «Me voy triste pero no decepcionado», dijo poco después de recoger la medalla de subcampeón. Los jugadores estaban igual que él, con los mismos gestos y luz apagada. Miradas huecas, vacías. «No puede ser de otra manera. Tenemos que estar tristes. Estábamos ante la oportunidad de ganar un título ante el Real Madrid. La tristeza nos invade en estos momentos», admitió con naturalidad, aunque remarcó que los rojiblancos se vuelven «orgullosos» de la aventura saudí. «Tenemos que salir reforzados porque competimos bien. Hemos venido a jugar contra los equipos más importantes de nuestra Liga. Ganamos al Atlético y el Madrid no nos ha pasado por encima», dijo el de Careñes.

El entrenador del Athletic no cuestionó la victoria blanca. Es más, el asturiano reconoció que «el Real Madrid es justo campeón», pero se detuvo en la pena máxima transformada por Karim Benzama. «Una acción un poco... no sé cómo... Se pita penalti. El árbitro lo vio bastantes veces», comentó en alusión a la consulta del monitor previo aviso del VAR. «Para mí -prosiguió-, el penalti no lo es. Fue un momento clave. Con el 0-2 ya era difícil», resumió su parecer sobre una acción que puso muy cuesta arriba la final para los bilbaínos. «Fuimos con orgullo a recortar distancias. Estoy agradecido a estos futbolistas. Hemos jugado cuatro finales en un año. Nos falta una pizca de suerte, saber competir estos partidos para cerrarlos con una victoria».

«Hay que levantarse»

Marcelino admitió también que le dolió el primer gol. «El Madrid fue muy efectivo. Una pena. Cuentan con grandes futbolistas y en una presión alta nos desordenamos». Una contra rápida y de libro conllevó un duro castigo. «Teníamos el partido controlado y todo parecía que nos iríamos al descanso con el empate. El gol de Modric les puso en ventaja». El de Benzema fue un jarro de agua fría, pero incluso así, el Athletic dispuso de una inmejorable ocasión para meterse en la final e intentar el milagro de la remontada. «Nadie puede decir qué hubiera pasado si habríamos metido el penalti, pero nos hubiésemos metido en el partido».

Pese a la tristeza generalizada, Marcelino invitó a pensar en positivo. «Hay que levantarse rápido. El jueves tenemos otro partido maravilloso, en San Mamés», apuntó sobre la visita copera del Barça. «Tenemos que estar orgulloso de ver al Athletic competir contra estos grandes equipos».