Marcelino pide perdón y Williams hace autocrítica: «Así no se puede salir»

Athletic Marcelino pide perdón y Williams hace autocrítica: «Así no se puede salir» «La afición aplaudía con el partido que hemos ofrecido. Podía haber tomado la decisión de silbarnos», dice el técnico del Athletic

Un Marcelino terriblemente abatido se desahogó ante los periodistas. «Estoy triste, muy triste y por supuesto no esperaba esto», lanzó. «No me lo explico», dijo nada más sentarse ante los medios, incrédulo todavía por la oportunidad perdida «para estar arriba». El entrenador estaba muy tocado. «No entiendo que con todo a favor hayamos c