Marcelino, emocionado tras felicitar al Athletic por la Copa: «Hemos sufrido juntos, se lo merecen»

Marcelino García Toral regresó a San Mamés, un campo en el que se sintió muy feliz. Ha sido un día de muchas emociones para él. «El destino en la vida a veces te da momentos de alegría con otros de felicidad. Venir a San Mamés al día siguiente de ganar la final es muy bonito, En lugar de mandarles un mensaje o un WhatsApp les puedo dar un abrazo. Estos chavales han sufrido mucho. Es imposible pelear más veces por ganar una final como ellos. Es un título tan merecido como justo. Un abrazo y felicitaciones a todos ellos y a la afición, que se lo merecen», ha asegurado con la voz entrecortada, visiblemente emocionado.

Gracias por tus palabras, @Marcelino



Ha sido un placer tenerte de nuevo en San Mamés.#AthleticVillarreal #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/MhjDilnZOc — Athletic Club (@AthleticClub) April 14, 2024

El entrenador del Villarreal se pronunció también sobre dos jugadas polémicas, la expulsión de Comesaña y el penalti que permitió empatar a los suyos al final del partido. «Para dejar a un equipo con diez hay que hacer algo más. El árbitro tiene que potenciar el espectáculo. Me he enfadado por esa expulsión, Si me hubieran pitado ese penalti me hubiera enfadado mucho», ha indicado.

El asturiano lamenta el arbitraje, «El espectáculo ha estado por encima de las decisiones. Cuando el agua corre, hay que dejarla correr», ha pedido. Marcelino se felicitó porque su equipo «jugó un buen partido» ante un rival «que está con la flecha hacia arriba».