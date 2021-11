Marcelino no hace seguimiento «visual» de Córdoba y Vicente porque eso es trabajo del «área deportiva»

Marcelino García Toral ha reconocido este jueves que no sigue la evolución de forma «visual» de los cedidos Iñigo Córdoba e Iñigo Vicente, actualmente en el Go Ahead Eagles de la Eredivisie neerlandesa y el Mirandés de Segunda División, respectivamente. «Mentiría si dijera que los estoy siguiendo a nivel visual, porque no es así. Sí que me alegro de que les vaya bien. Son dos futbolistas que pertenecen al Athletic y entonces, si les va bien, mucho mejor para el Athletic«.

El técnico del Athletic considera que el seguimiento de Córdoba y Vicente «es más del área deportiva del club que del propio cuerpo técnico del primer equipo, que es el responsable de tomar las decisiones de los jugadores que tiene en ese momento, de los rivales a los que se enfrenta y del seguimiento del equipo propio para buscar mejoras competititivas. Creo que con esto ya tengo bastante, más la organización de entrenamientos».

El preparador asturiano se alegra «mucho» de que ambos tengan éxito en sus nuevos destinos, «porque siempre me alegro de que aun futbolista le vaya bien y además son propiedad del Athletic», e indicó que «con nosotros tuvieron un comportamiento ejemplar en el tiempo que estuvieron; hicieron un buen trabajo y, por lo tanto, mis máximos respetos».