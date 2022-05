Marcelino dice que «sería bastante triste» que su renovación dependiera de la clasificación europea del Athletic

Marcelino ha vuelto a referirse este lunes a su futuro como entrenador del Athletic y las opciones que maneja Ricardo Barkala, hasta ahora único firme candidato a ocupar el sillón de Ibaigane, para el banquillo rojiblanco de la próxima temporada. En esta línea, el técnico asturiano ha afirmado que «sería bastante triste que me ofrecieran la renovación solo por entrar en Europa». En la misma línea, ha dicho que «todos los días hablo aquí de mi futuro y he intentado dejar clara y evidente mi postura. Lo más importante para el Athletic y para Marcelino es ganar mañana», en referencia al compromiso que medirá este martes a los rojiblancos con el Granada en Los Cármenes (20 horas).

Un partido que, en caso de victoria, les catapultaría a la séptima plaza que da acceso a la Conference League a falta de que se dispute el Rayo - Villarreal del jueves. Algo que, según Marcelino, no supone una presión extra. «Si me preguntas en noviembre, puede que te diga que sí, pero ahora rotundamente no. En el empate en Villarreal no nos pitaron el penalti más claro por mano en los últimos tres meses, cuando se han pitado otros y ha habido compañeros (entrenadores) que se han quejado. Respecto al Valencia el otro día, siempre se puede hacer más, pero no creo que muchos equipos hayan hecho más ocasiones que nosotros la pasada jornada. Ambos partidos los hemos competido muy bien, pudimos ganarlos, pero en el fútbol los mínimos detalles decantan la balanza hacia un lado u otro», ha comentado ante los medios en la Sala de Prensa de Lezama.

Granada, el rival

Marcelino ha elogiado el trabajo del vitoriano Aitor Karanka, que ha conseguido cinco puntos en tres partidos con el Granada. «Tenemos que ir a por el partido desde el inicio, independientemente del rival. Desde la llegada de Karanka han convertido en una gran ilusión la posibilidad real de salvar la categoría, lo que supone un cambio de mentalidad, autoconfianza y seguridad», ha dicho para ensalzar la dinámica del conjunto nazarí, que no conoce la derrota desde la llegada de Karanka.

De hecho, viene de golear 2-6 al Mallorca, rival directo por la permanencia. «Prefiero jugar contra equipos que vienen de perder. El resultado del fin de semana es para ellos un golpe de motivación importante, salieron reforzados», ha comentado Marcelino.

Bajas en el equipo

El de Careñes ha confirmado la baja de Oihan Sancet, alejado de los terrenos de juego por su pubalgia, y ha hablado de varios nombres propios, así como de su presencia o no en la antepenúltima jornada del campeonato. «De Marcos tiene un golpe muy fuerte por un pisotón (ante el Valencia), estaba cojo antes del cambio, confirmaremos si está disponible posteriormente. Yeray tiene un golpe muy fuerte en la rodilla y es seria duda. Raúl (García) sufre una sobrecarga en el bíceps y veremos cómo ha evolucionado».

Sobre el delantero navarro, quien esta mañana ha anunciado su renovación como rojiblanco, se ha deshecho en elogios. «Además de su rendimiento es un muy buen jugador y compañero, con una influencia muy positiva dentro del equipo. Tiene la máxima profesionalidad y ambición, valores muy importantes. Tenemos que estar muy satisfechos por el paso que ha dado».

En la línea de ataque es muy posible que Asier Villalibre parta de inicio. «Los minutos del otro día le vinieron excelentemente bien. Creo que puede jugar mañana de titular», ha anunciado Marcelino, que en caso de no poder contar con Raúl García se quedaría con Iñaki Williams y el de Gernika como únicas referencias ofensivas.

Bordalás

Respecto al comunicado emitido esta mañana por el Valencia, en el cual denuncia el «acoso y derribo» hacia la figura de su entrenador, Bordalás, Marcelino le ha expresado su apoyo al pasar por situaciones parecidas. «No me gusta el insulto como expresión. A mí también me han insultado en algunos campos de forma bastante vehemente, por lo que entiendo que se pueda sentir molesto».