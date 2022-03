Marcelino sobre Nuñez: «Hay futbolistas a los que no jugar les genera falta de confianza» El entrenador dice que si Nolaskoain «jugara de centrocampista en el Amorebieta le vendría mejor a él y al Athletic» y mantiene que a Iñigo Vicente «le falta ritmo, participación y repetición de esfuerzos»

Marcelino García Toral se ha referido a la complicada situación deportiva de Unai Nuñez, que parece estar en el camino de no llegar por primera vez desde que apareció en el Athletic hace cuatro cursos. Hasta el momento lleva apenas 530 acumulados. Es el vigésimo en esta clasificación. Por detrás suyo solo están Villalibre (347), Petxarroman (204), Capa y Ezkieta, todavía inéditos. «Alguna de sus aportaciones cuando jugó no fueron extraordinarias», ha indicado el entrenador del Athletic en una entrevista en 'Radio Nervión'.

El asturiano ha explicado que el puesto de central es el de "más competitividad" en la plantilla del Athletic y ha recordado que a sus órdenes tiene a "un internacional" como Iñigo Martínez, a un "jugador asentado y con unas grandísimas condiciones" como Yeray, a Nuñez, que "la pasada campaña jugó muchísimo" y a Vivian, a quien ha elogiado y se ha convertido en su tercera preferencia tras Martínez y Yeray.

Marcelino ha reflexionado sobre la situación de Nuñez. "Hay jugadores que aceptan el nivel competitivo alto y eso les genera un estímulo alto y hay otros futbolistas a los que quizá esa alta competitividad y la baja participación les puede generar inseguridad y falta de confianza", ha indicado.

El asturiano ha recordado que Nuñez "tiene dificultad para jugar porque ese puesto está muy bien cubierto". Además, ha lanzado con sutileza, su rendimiento en algunos partidos no le ayuda. Su último partido fue en el campo del Mallorca, en el que fue relevado en el descanso tras cometer el penalti del primer gol por llegar tarde y ser superado por alto en el segundo. "El rendimiento del equipo y alguna de sus aportaciones cuando jugó no fueron extraordinarias", ha indicado al referirse al motivo de su escasa participación. Eso sí, cree que tiene futuro. "Es un chico joven, que tiene buenas condiciones. Si es capaz de ordenarlas todas ellas y tener continuidad llegará un momento en el que tendrá la regularidad necesaria para jugar en el Athletic·".

En su análisis sobre los centrales, el técnico rojiblanco ha elogiado a Vivian. "Me ha sorprendido su rendimiento. Llegar de Segunda y asentarse en Primera no es sencillo y menos en una posición tan determinante como la de central, que si tienes errores sales en la foto y además el equipo encaja goles. Su rendimiento ha sido extraordinario. Entrena muy fuerte, muy concentrado y no regala nada".

También se ha referido a otros cedidos. De Nolaskoain, que juega de central en el Amorebieta, ha indicado que se decidió su salida "de común acuerdo". Además, ha puesto sobre la mesa que "si jugara de centrocampista le vendría mejor a él y mejor al Athletic porque en la posición de central hay cuatro jugadores de nivel y él sería el quinto y en tendría más opciones de jugar en esa posición de mediocentro que equilibra".

Por último, se ha referido a Iñigo Vicente, que brilla en el Mirandés. "Le falta ritmo, participación, repetición de esfuerzos. Todo eso", ha señalado al ser preguntado por lo que le falta para consolidarse en Primera. "Talento tiene, calidad cuando el balón está en su pie y en el último tercio, también, pero su partipación en esa zona concreta no llega a un minuto y el resto del partido son 89 minutos que tienes que hacer prestaciones desde el punto de vista posicional y participativo. Si tuvieras el balòn el 80% y jugaras en el último tercio, seguro que aumentaba su participación, pero es difícil que el Athletic haga ese juego en Primera", ha zanjado.