De Marcos, cuarta baja de última hora por «problemas estomacales» esta temporada

Quince minutos antes del comienzo del partido, el Athletic ha emitido un comunicado en el que informaba de que Óscar de Marcos era «baja de última hora por problemas estomacales». El club rojiblanco añadía además que la ausencia del lateral sería cubierta por Iñigo Lekue. Lo curioso es que no es la primera vez que ocurre esto a lo largo de la temporada. Antes que el defensa de Laguardia, quien recuperaba su sitio en el once junto a Yeray y Yuri, Vencedor, Balenziaga e Iñigo Martínez habían sufrido el mismo problema. Al central de Rekalde le pasó antes del choque contra el Cádiz, cuando sufrió una «gastroenteritis aguda». Luego le llegó el turno al de Ondarroa frente al Espanyol, y finalmente fue el de Zumarraga quien no pudo jugar por dolores estomacales ante la Real Sociedad.