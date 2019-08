De Marcos está a la espera de conocer el alcance exacto de su lesión El jugador se someteráa pruebas para conocer los daños en su tobillo izquierdo y el período de baja, que amortiguará el parón de las selecciones ROBERT BASIC Lunes, 26 agosto 2019, 00:21

Óscar de Marcos está pendiente de conocer el alcance exacto de la lesión sufrida en el Coliseum y el tiempo que deberá permanecer alejado de los terrenos de juego. El extremo se hizo daño en el tobillo izquierdo y tuvo que ser sustituido de inmediato, en los últimos compases de la primera parte. El futbolista sintió que algo iba mal y enseguida solicitó el cambio. «Me he roto, me he roto», decía a los médicos rojiblancos, quienes le evaluaron en el estadio y concluyeron que sufría un «esguince». Evidentemente, el diagnóstico debe ser confirmado con un examen más exhaustivo, pero parece que no será tanto como pensaba el rojiblanco. Aun así, hay que ser prudentes y aguardar a los resultados de una exploraciones que se le practicará en breve.

De Marcos repitió en la banda derecha por delante de Ander Capa y formó una incansable sociedad con el lateral, uno de los más destacados del equipo. En el tiempo añadido de la primera mitad, quiso poner un centro y entonces se lesionó. Con los gestos pedía el cambio y verbalizaba su miedo de tener algo grave. Al término del choque, los servicios médicos del club emitieron un comunicado en el que precisaban que el alavés sufría un «esguince del ligamento lateral interno de su tobillo izquierdo» y que se le «efectuarán pruebas complementarias». En cualquier caso, su concurso del viernes en el derbi contra la Real Sociedad parece descartado.

Enfermería

De Marcos ingresa así en una enfermería que se vació bastante la semana pasada. Garitano recuperó a Iñigo Martínez y a Ibai, quienes pudieron además viajar a Getafe, aunque no dispusieron de minutos. Solo quedaba desactivado Córdoba por los problemas en su pierna derecha, que parece haber dejado atrás, y ahora está el alavés, quien sabe que tras el derbi habrá un parón que amortiguará el período de baja. Tanto él como Garitano esperan que no sea nada, o poco.