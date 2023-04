De Marcos exhibe ante Valdano su amor por el Athletic: «Nunca se me pasó por la cabeza irme de aquí»

Óscar de Marcos fue el invitado estrella del programa 'Universo 'Valdano', espacio de entrevistas en profundidad con destacadas personalidades del mundo del fútbol en Movistar Plus+. Durante su conversación con el comentarista argentino, el defensa del Athletic dejó patente su amor por los colores rojiblancos: «Nunca se me pasó por la cabeza irme de aquí».

Al inicio de la entrevista ya se sugería que el verdadero protagonista iba a ser el sentimiento por el club rojiblanco. «Cuando hablamos del Athletic, hablamos de identidad», recordaba Valdano con los palcos de San Mamés de fondo. Y en ese sentido, puso como ejemplo al mítico exportero rojiblanco José Ángel Iribar «con una trayectoria impecable que la simboliza», para acto seguido centrarse en De Marcos que la «actualiza, que la humaniza, que la personifica».

Así presentaba Valdano al defensa rojiblanco al que recibía en su propia «casa», por lo que la conversación pronto derivó en el nuevo San Mamés, que «tuve la suerte de inaugurar», recordaba De Marcos. «¿Sentiste el impacto del cambio al pasar del viejo al nuevo?», preguntaba el argentino con curiosidad. «Es difícil explicar porque el viejo tenía un encanto especial y aquí ha costado conseguir lo mismo porque lo que hace especial un campo es lo vivido en él», reconocía el jugador.

Por los preciosos planos de San Mamés.

Por las merecidas palabras de Jorge a Óscar.



Qué bonito inicio de #UniversoValdano con De Marcos. pic.twitter.com/4aXcRt917s — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 24, 2023

«Nos vino muy bien»

«En el fútbol la nostalgia juega mucho», apuntillaba el ahora presentador al mismo tiempo que ensalzaba la labor del Athletic por hacer «un traspaso inteligente de un campo al lado del otro». «Además es precioso», añadía. «Fue algo progresivo, se caía el otro e iban construyendo éste. Fue un tránsito bonito», recordaba Óscar De Marcos. En ese sentido, rememoró el hecho de que «nos vino muy bien», porque cuando estuvo acabado «jugamos con el Nápoles la eliminatoria para entrar en Champion, lo recuerdo como uno de los partidos más especiales jugados aquí», recuerda.

El amor de Óscar de Marcos por su @AthleticClub. #UniversoValdano pic.twitter.com/eCW6rCc2Tu — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 24, 2023

En otro momento de la entrevista, De Marcos profundiza sobre su fidelidad al club: «Salir del Athletic ni se me pasaba por la cabeza. Mientras me quisieran...». «Pensabas que estabas en el paraíso cuando llegaste al Athletic», preguntaba Valdano. «Para mí sí, fue un sueño poder jugar en el club de mi vida sin saber qué tiempo iba a estar. Un mes, tres, un año... me daba igual», confesaba el jugador. «Te sentías pagado emocionalmente con jugar aquí», apuntaba el argentino.