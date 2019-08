De Marcos, el jugador más educado El recogepelotas posa con De Marcos y Beñat. / Twitter Un recogepelotas del Numancia ensalza la figura del jugador rojiblanco como persona: «Me daba las gracias cada vez que le devolvía un balón» EL CORREO Viernes, 2 agosto 2019, 16:04

De bien nacidos es ser agradecidos. Ya lo dice el refranero popular. Y Óscar De Marcos lo sabe bien. El jugador rojiblanco se caracteriza por ser un tipo bien educado. Fuera y dentro del campo. En el partido de este jueves que enfrentó al Athletic con el Numancia en Soria -que acabó con empate a 1- sus modales dejaron un buen recuerdo en uno de los recogepelotas.

El joven, que lleva dos años haciendo esta labor, se soprendió de que el alavés le diera las gracias cada vez que le devolvía un balón desde fuera del campo. «Es el futbolista más educado con el que me he encontrado», ha admitido el chaval en su cuenta de Twitter. Y como no podía ser de otro modo ha acabado su mensaje con un «gracias a ti, Óscar».