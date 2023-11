De Marcos: «Poder igualar a Iraola es un orgullo, lo tengo como un ejemplo, un ídolo»

Óscar de Marcos sigue agrandando su figura en el Athletic. 509 partidos tiene a sus espaldas con la elástica rojiblanca el de Laguardia, que hace ya varios años se ha convertido en una leyenda del club por su labor tanto dentro como fuera del terreno de juego. El lateral, en caso de jugar el próximo encuentro ante el Celta de Vigo -viernes a las 21:00 horas en San Mamés-, algo más que probable por su importancia en los planes de Valverde, igualaría al que fue su compañero Andoni Iraola. Un jugador histórico a todas luces.

Acerca de esta efeméride, De Marcos resalta que «poder igualar a Iraola es un orgullo, lo tengo como un ejemplo dónde mirarme, un referente y un ídolo. Él me ha ayudado muchísimo y poder igualarle es una satisfacción personal muy grande». De este modo, se convertiría en el quinto jugador con más partidos en el Athletic, superado únicamente por Joseba Etxeberria -514-, Txetxu Rojo -541-, Iker Muniain -546- y José Ángel Iribar -614-. Por lo tanto, tras quince temporadas en el primer equipo, se ubica en un sitio muy privilegiado de la historia de este club.

A pesar de que cada temporada se baraja que pueda ser la última del de Laguardia antes de colgar las botas, Óscar de Marcos sigue al pie del cañón y rindiendo de manera brillante. Es el cuarto jugador de campo con más minutos este curso -844- habiendo partido de titular en diez de las doce jornadas de liga. Él mismo señala que está «disfrutando» y no piensa más allá de lo más inmediato. «Es verdad que llevo ya muchos años, estoy más prudente en todo lo que voy haciendo, como no sé cuándo va a ser mi final, disfrutar del día a día es importante», añade.

«Tengo la sensación de que caí de pie en Bilbao, siempre me he sentido muy querido, ahora cuándo van pasando los años, todavía quizás me siento más. Cuando sufrí dos años con el tobillo, que estaba muy renqueante, no me imaginaba que iba a estar a estas alturas en el Athletic y encontrándome bien, pero se ha dado esta situación, la voy disfrutando día a día porque no sé hasta cuándo va a ser y ahora mismo lo que me importa es disfrutar esta temporada, ayudar al equipo lo máximo posible y ya se verá», declara sobre su continuidad en el equipo.

Ahora tiene solo en mente tratar de vencer al Celta de Vigo, lo que advierte que será «un partido muy complicado, el Celta siempre nos ha puesto las cosas complicadas». Un encuentro que viene empañado por las polémicas arbitrales sufridas por los gallegos esta temporada y por la perdonada sanción a Iago Aspas por tirar al suelo el VAR. A Óscar de Marcos no le preocupa todo este ruido. «Confío en la buena fe de los árbitros, ellos van a ir a pitar lo que ven y hacerlo lo mejor posible. Nosotros también hemos tenido acciones polémicas a lo largo de la temporada y cada partido es totalmente diferente», manifiesta.

La situación de los Williams

También habló de otros compañeros suyos. En concreto, de los hermanos Williams. De Marcos fue cuestionado por la situación de Nico y su posibilidad de firmar un nuevo contrato. «Le veo bien, le veo como siempre, confío en que siga con nosotros porque es un jugador importante, tiene ese desequilibrio y nos ayudaría que continuase aquí, confío en que va a ser así, ojalá por el bien del Athletic, a mí me encantaría», destaca. Respecto a su hermano Iñaki y la pérdida del delantero por la Copa África, indicó que «es evidente que está en un momento muy bueno, quizás el mejor de su carrera, será una baja importante para nosotros».