De Marcos se rompe El extremo se lesiona en la recta final de la primera parte y debuta Larrazabal ROBERT BASIC Sábado, 24 agosto 2019, 22:25

Óscar de Marcos ha tenido que abandonar el césped del Coliseum en la recta final de la primera parte. El alavés ha repetido de nuevo como extremo derecho por delante de Ander Capa, una sociedad muy dinámica y activa, pero en un centro se ha quedado clavado y ha pedido el cambio de inmediato. «Me he roto, me he roto», decía al banquillo del Athletic. El jugador se ha retirado con mucho dolor del tobillo izquierdo. Gaizka Garitano ha echado mano de Larrazabal, quien ha debutado en su segunda convocatoria con el conjunto rojiblanco. Ante el Barcelona estuvo en el banquillo y hoy se ha estrenado en la élite. En una entrevista publicada esta semana en EL CORREO, el bilbaíno confesaba sus ganas de dar un paso al frente y echar una mano al equipo. Pocos días después, le ha llegado la oportunidad de probarse ante los mejores.

Garitano solo ha hecho un cambio respecto al equipo que derrotó al Barcelona. Ha dejado en el banquillo a Unai López y en su lugar ha activado a Beñat. De Marcos se movía como interior derecho y en muchas ocasiones ha sido doblado por un incansable Capa, quien ha vuelto a dar una asistencia de gol. El de Laguardia trataba de encontrar huecos en la pared del Getafe y justo cuando agonizaba la primera parte, en el tiempo de descanso, ha llegado la lesión. Habrá que ver el alcance exacto pero será prácticamente imposible que esté en el derbi contra la Real Sociedad. Gaizka Larrazabal ha ocupado su sitio y ha debutado 29 años después de su padre, Aitor. Es el futbolista número 620 en estrenarse con el primer equipo del Athletic.