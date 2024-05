De Marcos, tras renovar: «Cuando supe que Muniain no seguía, empecé a dudar»

Óscar de Marcos ha tomado «esta semana» la decisión de seguir una campaña más en el Athletic, un paso que «he tenido que meditar mucho», ha revelado en la sala de Prensa de San Mamés.

El alavés ha revelado que la decisión de su compañero Muniain ha tenido una gran importancia en su proceso de reflexión: «Son quince años juntos, con la taquilla uno al lado de otro. Cuando hemos tenido algún problema recurriamos el uno al otro. Le dije que si él continuaba, caía en la balanza para seguir yo también. Las dudas entran porque conseguimos esa Copa. Era algo por lo que habíamos peleado y nos hacía sentirnos plenos».

A la hora de la verdad, Muniain decidió irse. «Cuando supe que no seguía, otra vez empecé a dudar». En ese momento, ha añadido, intervinieron su «familia y amigos». «Como me he encontrado deportivamente es lo que me ha empujado a seguir un año. Cada partido que pasaba me encontraba bien. Eso me empujaba a seguir. Quiero ayudar al Athletic y sentía que si no iba para adelante me lo podía echar en cara».

Nadie discute su renovación. El de Laguardia dice haberse sentido «muy respetado» mientras comenzó «después de la final de Copa» a plantearse si seguir o no. «Hay gente que me pedía seguir, pero me he sentido muy arropado fuera cual fuera mi decisión. No he sentido presión. Me han dejado tomar el tiempo que necesitaba, me dejaban elegir, tanto desde dentro como desde fuera del club».

El lateral ha reconocido que la continuidad de Valverde en el banquillo ha sido clave. «Por supuesto que continuase Ernesto era muy importante, pero he tomado esta decisión por un montón de cosas», ha indicado.

Desde la próxima campaña será el nuevo capitán rojiblanco. «Hay que predicar con el ejemplo», ha anunciado al referirse al cargo que ostentará.