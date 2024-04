Las márgenes de la ría en Bilbao empiezan a teñirse de rojiblanco: «Hemos venido desde las dos con saco de dormir»

Hoy es el día. Ni grande ni pequeño, es el día, con mayúsculas. La gabarra vuelve a surcar la ría 40 años después con la Copa del Rey a bordo y nadie se quiere perder un día histórico. La pregunta es: ¿Dónde ir a verla? Se prevé que cerca de un millón de personas se sumen a la cita y si bien el recorrido cubre varios municipios -sale de Getxo y atraviesa Leioa, Portugalete, Barakaldo y Erandio hasta llegar a Bilbao- el plato fuerte se servirá en la capital vizcaína. En especial, a la altura del Ayuntamiento. Fin de trayecto y punto en el que los jugadores desembarcarán para ser recibidos como campeones por toda la corporación municipal. Y ese punto en cuestión, cotiza al alza. Pero no es el único...

Ayuntamiento, fin de trayecto y la zona más deseada

Las imágenes de la fiesta de la gabarra en BilbaoVer 26 fotos Noelia, con un grupo de chavales de Maristas. Félix Montero

Las primeras acampadas para ver en primera línea la gabarra se hayan registrado frente al Consistorio, tanto en Campo Volantín como en el mismo puente. Grupos de personas, en su mayoría veinteañeros y familias, se han dejado caer con cuentagotas desde esta madrugada para hacerse con un sitio privilegiado. Entre los más madrugadores, un grupo de grupo de chavales de Maristas. Hoy no van a clase, el Athletic es único. «Llevamos desde las 5 de mañana», dice Aratz Pastrin. Bufanda, sillas y juegos de mesa. Ojo, van a hacer un torneo de parchís. Pero el mayor mérito se lo lleva Noelia López, madre del uno de jóvenes. «He bajado a las dos. En la anterior gabarra tenía seis años y no me acuerdo. Tenemos que estar aquí, el Athletic lo es todo», comparte.

Maider, Jack, Paula, Ane, están viviendo con mucha ilusión las primeras horas de este día histórico. Esta cuadrilla de Sopela ha cogido el primer metro y se han asentado en el puente del Ayuntamientoa las 6.30 horas. Están provistos de bocatas, bebidas y de una ikurriña. Tampoco faltan unas cartas para llevar mejor las horas de espera. Les espera un día muy largo por delante, aunque la mayoría asegura que tendrán fuerzas para mañana y no faltarán a clase. «Nuestros aitas nos han dicho que por mucho que nos lo cuenten no nos imaginamos lo que vamos a vivir hoy», dice emocionada Maider.

Junto a la cuadrilla de Sopela se han colocado Santi (46), Maite (46) y Paula (12). Ellos vienen de Galdames, por lo que han tenido que pegarse un buen madrugón -a las 4.15 horas- para poder coger el tren de las 5 de la mañana y llegar antes de que amanezca a Bilbao. «No sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, así que hemos preferido pegarnos el madrugón y conseguir un buen sitio». Hoy y mañana se han cogido libre. «Soy autónomo, trabajo mucho y no sabemos cuándo lo volveremos a vivir esto. La ocasión lo merece».

Fernando Onaindia. Félix Montero

Fernando Onaindia ha llegado a las siete de la mañana al Ayuntamiento con su mujer y sus hijos. Tenía 20 años cuando pasó la anterior gabarra, pero en ese momento estudiaba fuera. «Solo verlo por la televisión me pareció impresionante, no pensaba que en Bilbao entrara tanta gente». Hoy, en cambio, espera más. «Hay más ganas, verla pasar va a ser un alivio. Quitarse un peso de encima», expresa.

El número de personas que se congregan junto al Ayuntamiento va en aumento según pasan las horas, tanto en la orilla del Consistorio, como en la contraria. Ahí están desde las 8 Iñigo Pozo, Olatz Pozo, Sergio Varela y Álex Casares. Llevan una camiseta del Athletic muy especial con el número 56 a la espalda y en ella puede leerse R.M. Varela. «He traído la camiseta con el nombre de aita en su homenaje para que esté presente en La Gabarra», comparte Sergio.

A las diez de la mañana y ya no queda ningún hueco en los alrededores del Ayuntamiento. Todo repleto a primera línea de la ría hasta llegar al Zubizuri en ambas márgenes de la ría. Los puntos dónde más gente se concentra es justo frente al Consistorio, para presenciar a la perfección el recibimiento en el balcón y el puente, donde ya casi no se puede ni transitar por la acera. El ambiente es inmejorable.

Guggenheim y Muelle de Ripa

Iraia Gutiérrez, Eider Díaz, Garazi Irarragorri, Naroa Bernal, Eider Romero y Andrea Linares han quedado a las 7.30 horas de la mañana para coger sitio cerca del Guggenheim. Esta cuadrilla es de Bilbao. Son alumnas del Colegio Vizcaya. «Nos hemos saltado una clase pero no pasa nada, hemos perdido un examen. Mejor un suspenso que no ver la gabarra», dicen. Acaban de llegar de viaje de estudios en Salou y otras estuvieron en Sevilla. «Vamos a estar diez horas y luego a celebrarlo».

Zorrozaurre

Zorrozaurre ha amanecido con una estampa de tranquilidad, salvo las naves industriales, donde sus trabajadores están preparados para animar al Athletic. La empresa Suanayes una barra para amigos, proveedores y clientes. Han empezado eso sí, pasadas las 9, a llegar furgonetas. Eunate Arana. «He venido con mi hermano para coger sitio para toda la familia y amigos. Seremos unos treinta. Vamos a disfrutarlo a tope. Tengo una foto con mis tres hermanos de hace 40 años y queremos repetirla. Esperemos que los pequeños lo disfruten como lo hicimos nosotros».

Deusto

En Deusto el ambiente permanece aún tranquilo. Apenas hay aficionados, solo agún que otro grupo con eillas. Arantza Antxustegi y Nerea Sáenz. «Volverémos a ver la gabarra en el mismo sitio donde estuvimos cuando teniamos 8 años. Entonces era todo piedra. Ha cambiado tanto».