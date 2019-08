Markel Etxeberria, una promesa descubierta por Bielsa, al Cartagena Markel Etxeberria fue uno de los autores del ascenso del Bilbao Athletic a Segunda. / Luis Ángel Gómez El lateral derecho vizcaíno llega libre al conjunto murciano, de Segunda División B JUANMA MALLO Miércoles, 7 agosto 2019, 15:58

De ser uno de los primeros jóvenes que Marcelo Bielsa reclutó para el primer equipo, al Cartagena, en Segunda B. Markel Etxeberria, un prometedor lateral derecho, abandona el Numancia para recalar en el Cartagena, una escuadra de Segunda B. Ha firmado, a sus 24 años, por una temporada.

Canterano de Lezama, fue uno de los talentos que probó Marcelo Bielsa. No debutó con el primer equipo en un encuentro oficial, pero sí saltó al césped, por ejemplo, en el primer amistoso de la pretemporada 2012-13 en Grenoble contra el Olympique de Lyon. No defraudó. Gustó. Muchos veían en él al sucesor de Andoni Iraola. Después de tres temporadas en el Bilbao Athletic, uno de los protagonistas del ascenso a Segunda A, fue cedido al Valladolid. Casi no jugó. Repitió préstamo en el curso 2017-18, en esta ocasión al Numancia. El pasado verano quedó desvinculado del Athletic. Y estuvo en Soria. Jugó once partidos con López Garai.

El Cartagena le describe. «Su posición natural es la de lateral derecho, aunque también puede adaptarse perfectamente a la posición de extremo gracias a su polivalencia. Pese a su juventud, es un jugador experto y con capacidad de liderazgo. Destaca por su fortaleza defensiva y por su recorrido por la banda derecha. Además, cuando se incorpora al ataque tiene un buen golpeo de balón con su pierna derecha y asiste bien a sus compañeros».