México, la liga que más se interesa por Muniain

Los días de Iker Muniain en el Athletic se acercan al final. El capitán rojiblanco analiza diferentes mercados y las distintas opciones que le aparecen en ellos. El navarro tiene claro que no jugará en ningún equipo español ni europeo. Su decisión es irse a jugar muy lejos. Las fuentes consultadas por EL CORREO mantienen que la hoja de ruta del ariete es jugar en Estados Unidos, México,Brasil, Arabia Saudí, Qatar o Argentina, en donde sólo iría a River Plate. Siempre ha sido un gran hincha del cuadro de Buenos Aires, al punto de que se escapó disfrazado para verle ganar la final de la Copa Libertadores en el Bernabéu en 2018, pese a que el Athletic estaba peleando por no descender.

Sin embargo, los argentinos no han movido ficha porque entienden que tienen la posición bien cubierta. Además, están ocupadas cinco de las plazas para extranjeros. El navarro ya está al tanto de la escala salarial del club de Buenos Aires y renuncia a ser el mejor pagado. Desde la entidad le lanzaron un guiño. Ignacio Villarreal, vicepresidente segundo de los 'millonarios', advirtió que «un jugador de semejante talla nunca es descartable».

Desde que anunció que abandonaba el club rojiblanco, Muniain ha comenzado a ser sondeado por equipos americanos. Al menos seis se han puesto en contacto con él. Son los brasileños Flamengo y Palmeiras y los mexicanos Monterrey, América, Cruz Azul y Tigres. El país en el que más interés ha despertado es México, un destino que el jugador ve con agrado.

Se negó a irse en enero

Este periódico reveló en abril que Marcelino García Toral se interesó en el pasado mercado de invierno por el capitán del Athletic, pero que Muniain rechazó de plano la opción pese a sus excelentes relaciones con el míster asturiano, con el que era titular indiscutible hace unos años.

En ese mismo enero el jugador descartó también irse a Estados Unidos o Arabia Saudí, países de los que le llegaron ofertas. Los emisarios saudíes le indicaron que deseaban ficharle, pero sin adelantarle el equipo: allí el que contrata es el fondo del Gobierno, que controla a los principales clubes y que reparte entre ellos a los jugadores. La oferta económica era muy potente. La de Estados Unidos era menor, pero también de envergadura. Muniain, que soñaba con levantar por fin la Copa, dijo no a ambas propuestas.

¿Por qué no quiere jugar en España o en Europa? Su reflexión es que no desea que se le vincule con otro club en el continente que no sea el Athletic. Irse a una liga muy lejana le permitiría seguir considerándose un 'one club man', algo parecido a lo que hizo su excompañero Iraola al acabar su carrera en Estados Unidos.