Un medio árabe dice que el Athletic ha ofrecido siete millones por Laporte

El Athletic ya habría mostrado su interés en materializar el regreso de Aymeric Laporte. El medio árabe 'Midan Al-Yaum' asegura que el club rojiblanco ha realizado una oferta al Al-Nassr de siete millones de euros, cantidad que la entidad saudí considera insuficiente y habría rechazado, según añade el periodista italiano Rudy Galletti.

Laporte no es feliz en Riad, ciudad a la que llegó el pasado verano después de que el conjunto que también cuenta en sus filas con Cristiano Ronaldo desembolsara 27,50 millones de euros al Manchester City, club que abonó 65 'kilos' al Athletic en 2018. Los petrodólares sedujeron al internacional español, que tiene un salario de 25 millones de euros netos al año, una ficha que se reducirá considerablemente si se fructifica su vuelta a Bilbao. Firmó por tres temporadas, pero recién empezada su aventura confesó que las cosas no iban como esperaba.

El defensa de Agen lo dejó claro en enero: «Si estoy decepcionado en tan poco tiempo, te preguntas qué hacer. En Europa te cuidan bastante más». Antes, en octubre, aseguró en una entrevista con EL CORREO que «sería un honor volver al Athletic, pero para aportar, no como un peso muerto». También confirmó que no tuvo una oferta formal en verano del club, aunque el director deportivo Mikel González llegó a decir que su fichaje había estado «cerquísima». De lo que no hay duda es de que el Athletic busca central. Ernesto Valverde dijo que esta temporada ha habido mucho riesgo. La lesión de Yeray dejó solos ante el peligro a Dani Vivian y Aitor Paredes.

Paternidad

En lo extradeportivo, Laporte acaba de ser padre por segunda vez. Su pareja, la bilbaína Sara Botello, dio a luz el pasado 15 de mayo... en la clínica IMQ de Bilbao. Ambos compartieron la noticia en redes con una foto desde la habitación del hospital en la que de fondo aparecía San Mamés. Guiño o no, no cabe duda de que el 'culebrón Laporte' no ha hecho más que empezar.

Antes de concentrarse con la selección para la Eurocopa, Laporte vivió la decepción de perder la final de la Copa de Arabia Saudí contra el Al-Hilal, mismo equipo que le ha apartado del título de Liga, en la tanda de penaltis. Su periplo en el país del Golfo Pérsico se resume en 39 partidos en los que ha anotado cuatro tantos. Además, en un amistoso contra el Inter de Miami de Leo Messi, metió un gol desde más de sesenta metros.