«Lo mejor del Athletic es que defendemos once y atacamos once», asegura Unai López Unai López durante el entrenamiento de hoy. / PANKRA NIETO El centrocampista exhibe la alegría de su equipo por el liderazgo y destaca cómo el grupo «está haciendo un gran trabajo», pero avisa de que «sólo es la jornada quinta» JAVIER MUÑOZ Lunes, 23 septiembre 2019, 14:06

La sobriedad ha presidido la primera mañana del Athletic como líder de la Liga Santander. «Sólo es la jornada quinta y queda mucho recorrido», ha resumido Unai López en la comparecencia posterior al entrenamiento, una sesión en la que los titulares, excepto Williams y Muniain, con Sancet como añadido, han hecho ejercicios de recuperación. En un campo aparte, los suplentes, incluido De Marcos, han jugado un partidillo con los cachorros del Bilbao Athletic Murua, Rojo, San Bartolomé, Tascón, Salado, Asier Córdoba e Iru, todos mezclados. Más tarde, a mediodía, Unai López ha sido el encargado de transmitir a la prensa un mensaje colectivo de satisfacción por la marcha en la tabla, pero también de serenidad, sin ocultar su satisfacción personal por el protagonismo que está teniendo en el proyecto de Gaizka Garitano. «A todos nos gusta jugar más y más, pero creo que estoy ayudando al equipo a ser mejor. Era lo que necesitaba», ha declarado el centrocampista.

Unai ha explicado que es plenamente consciente de la misión que le exige el entrenador, tanto defensiva como ofensivamente, un encargo que se repetirá mañana en Leganés. «Sabemos que es un rival que ha demostrado que es fuerte desde que está en Primera. Será un partido complicado, y más teniendo en cuenta la situación en que se encuentra (en el fondo de la clasificación)».

No obstante, el Athletic encara esa cita madrileña con confianza, sensación que Unai no ha atribuido a una faceta concreta del juego; es decir, no estrictamente a la línea defensiva, si bien llegó a calificarla de «brutal», como «se demuestra todos los fines de semana». En realidad, hay algo más que explicaría el rendimiento rojiblanco en estos momentos. «Lo mejor que tenemos -destacó el centrocampista- es que defendemos once y atacamos once».

A título particular, Unai no ocultó su alegría por el hecho de que el momento dulce del Athletic coincida con el suyo. «No es lo mismo ver los partidos desde la grada (lo que le ocurrió la temporada pasada) que estar en el verde. Hay que seguir así, ayudando al equipo».

Agradecimiento mutuo

El donostiarra confesó que el gesto de aprecio que Garitano tuvo con él al ser sustituido el domingo fue mutuo. «No me dijo nada. Creo que estábamos haciendo un gran trabajo y me lo agradeció, igual que yo le agradezco la confianza que está depositando en mí. Me siento importante».

El contraste del presente arranque liguero con el pésimo inicio de la campaña pasada, a las órdenes de Berizzo, ha planeado sobre las reflexiones de Unai. «Todos sabemos que fue un año complicado. Sufrimos mucho y conseguimos darle la vuelta. Esta vez hemos comenzado bien y toca trabajar para intentar estar arriba y pelear por todo».

Ahora bien, según el futbolista, es pronto aún para definir los objetivos. «Sería precipitarse. Hay que entrenar como hasta ahora y tener tranquilidad. Tenemos seis puntos en seis días (primero Leganés y luego Valencia) y se trata de pelearlos». No ha negado Unai los pasos que su equipo ha dado en los primeros compases de la temporada. «Es muy difícil hacernos gol. Debemos seguir en esta línea, mejorando los fallos que podamos tener. Estamos en un gran momento, aprovechémoslo».

Respecto a sus planes individuales, Unai ha insistido en que se esfuerza para contar en el esquema del entrenador. «Estoy teniendo momentos (para jugar). Mi objetivo es ayudar a los compañeros en los entrenamientos y los partidos. Creo que puedo dar más de mí». Ser primero en la Liga Santander, en cualquier caso, no altera demasiado al futbolista. «Hay que tomarlo con mucha tranquilidad. No significa nada. Los once puntos que tenemos no nos los va a quitar nadie, pero esto es muy largo. Hay que trabajar el partido del Leganés, que será muy complicado». Tampoco haber jugado en Butarque una temporada tampoco distrae a Unai López de sus propósitos. «Estuve un año allí, un buen año, pero nada más. Tenemos que ir a ganar».

Sobre las informaciones de las modificaciones fiscales de la Diputación de Bizkaia que pueden redundar en beneficio del Athletic, Unai se mostró ajeno a ello. «Bastante tengo con centrarme en el partido del Leganés. Si te digo la verdad, no manejo mucho esos temas».