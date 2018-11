Copa | Athletic-Huesca «La mejor medicina es ganar un partido» Berizzo da instrucciones en Lezama a los futbolistas que no fueron titulares frente al Getafe. / Juan Echeverría Exfutbolistas del Athletic admiten su preocupación por la marcha del equipo, pero creen que está capacitado para dar la vuelta a la situación IGOR BARCIA Martes, 27 noviembre 2018, 23:53

Confianza, tranquilidad, unidad, arrimar el hombro... Cualquier cosa menos que el miedo se apodere de toda la familia rojiblanca. Con el partido de Copa ante el Huesca a unas horas de disputarse, exjugadores como Dani, 'Jabo' Irureta, Andoni Goikoetxea o Mari Lacruz dicen que no tienen la receta que cure de golpe todos los males del Athletic, pero sí saben de primera mano que mantener la calma en tiempos de tempestad como el que vive el club rojiblanco es fundamental para salir de los puestos de descenso. «En situaciones como estas es cuando hay que arrimar el hombro», resume Dani, mientras Andoni Goikoetxea, su compañero en el Athletic campeón de los años ochenta, considera que el único antídoto para esta situación «es, como decía Luis Aragonés, ganar, ganar y volver a ganar. No queda otra que sacar los partidos adelante». Javier Irureta y Mari Lacruz, mientras tanto, piden confianza en los jugadores y están convencidos de que «en cuanto se logre una victoria, la dinámica va a cambiar» porque será una liberación.

Daniel Ruiz-Bazán (exfutbolista) «Hay que estar más unidos que nunca»

Admite el excapitán del Athletic que no tiene muchas ganas de hablar y de entrar en profundidades para analizar la preocupante marcha del equipo en estos 13 encuentros de competición, pero su corazón rojiblanco le lleva a mandar un mensaje de calma dentro de la preocupación que existe en todos los estamentos del club. «Está claro que es una situación muy delicada, pero también que los jugadores lo están intentando de todas las formas posibles. Toca arrimar el hombro desde todas las partes, afición, prensa, los propios futbolistas... Hay que estar más unidos que nunca para salir adelante», valora Dani.

El exgoleador del Athletic está convencido de la calidad de la plantilla para estar en una situación mucho más holgada que la actual, «porque además ya lo han demostrado, incluso en la presente temporada, como en el duelo ante el Real Madrid, pero falta completar un gran partido». Y al hilo de esta cuestión, tiene claro que «estar ahí abajo influye muchísimo en la moral, es una mochila que ahora mismo pesa mucho. No sé cuál es el motivo para no ganar, pero está claro que ellos, como profesionales que son, son los primeros interesados en sacar al equipo de esa situación».

Andoni Goikoetxea (exfutbolista) «Que los jugadores sean los mejores en el campo»

Mucho más contundente a la hora de valorar la situación es el excentral de Alonsotegi. «Desde luego que el Athletic está jugando a un nivel inferior al que se presuponía en el inicio de temporada. Al principio todo era ilusión, entrenador nuevo, jugadores, pensábamos en pelear por Europa... y nos hemos dado cuenta de que nos cuesta ganar a todo el mundo. Se han dado tres partidos buenos, y no en su totalidad, y ahora estamos en la cruda realidad», analiza Goikoetxea.

El también entrenador sigue atento al mundo del fútbol y reconoce que «el domingo por la noche vi el partido del Villarreal que estaba ahí abajo y no sé, vi otra cosa, tienen más fútbol...», declara un 'Goiko' que considera que es el momento de pelear en el campo y dejarse de otras cosas que distraigan la atención. «Hablamos de filosofía, de cláusulas, de implicación... Yo no quiero que me hablen ahora de eso, todo eso ya se sabe en futbolistas del Athletic, lo que quiero es que mis jugadores sean los mejores sobre el campo y que saquen esto adelante». Y una apreciación del encuentro frente al Getafe. «Sentí algo en la grada que no había notado hace mucho. Hacia mitad de la segunda parte estaba San Mamés como cuando hay un minuto de silencio... la gente sale del campo como los zombies, no sabes de quién es la culpa... Solo cabe ganar y ganar para sacar esto adelante», sentencia.

Javier Irureta (exentrenador) «Hay que confiar en esta plantilla»

Para el exfutbolista y extécnico, en estos momentos no sirve buscar culpables ni pedir responsabilidades. «No valen las críticas porque la situación se está poniendo complicada, pero hay que mantener la tranquilidad y confiar en una plantilla que tiene experiencia y está muy unida. La mejor medicina es ganar un partido, como hizo el Villarreal, porque el equipo da una vuelta anímica. Ahora mismo la carga de no ganar pesa muchísimo, porque además no te puedes aislar de esa situación, todo el mundo te recuerda que llevas doce partidos sin ganar, pero la afición tiene que estar muy encima de sus jugadores», pide Jabo Irureta.

Y en cuanto al juego del equipo, un apunte. «Hay cosas que mejorar, está claro, en especial el tema defensivo. Cuando te pones por delante como en el partido ante el Getafe, es fundamental saber guardar el resultado».

Mari Lacruz (exfutbolista) «Estoy convencido de que los resultados llegarán»

El exfutbolista navarro es de los que mantiene la calma pese a la preocupante situación que vive el Athletic tras trece encuentros disputados y una sola victoria en su casillero. La experiencia de estar dentro de ese vestuario le lleva a decir que «pese a que no está en su mejor versión, también ha estado cerca de tener mejores resultados. Hay talento y estoy convencido de que los resultados llegarán», afirma.

Así que el lema de Lacruz es «tranquilidad. Todo el mundo tiene que estar comprometido porque es vital. Siempre se ha demostrado que es un club con un entorno favorable y eso ayuda mucho en estos momentos. Además, esta plantilla tiene mucho potencial, ya lo ha demostrado, y estoy convencido de que lo volverá a demostrar».

En este sentido, no quita responsabilidades ni presión a los futbolistas, porque «está claro que al equipo se le pide que dé todo en el campo, pero, insisto, la confianza que se da en este club, en este entorno, va a facilitar que el Athletic logre dar la vuelta a esta situación y no va a provocar que esa carga que tienen ahora encima no tenga todavía un peso mayor», concluye Mari Lacruz.