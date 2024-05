¿Quién es el mejor portero para Unai Simón? El meta del Athletic lo desvela

Juanma Mallo Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Jueves, 30 de mayo 2024, 20:57 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Durante la entrega de los premios de la Liga, el Zamora de la competición, Unai Simón, ha participado en un juego en el que tenía que elegir el que para él es el mejor portero. Los entrevistadores le daban opciones y él se decantaba por una u otra, hasta que llega a su elección final.

Pero vamos por partes. Primera pregunta. «¿Casillas o Víctor Valdés?» No duda. «Iker Casillas». «¿Casillas o Neuer (portero del Bayern y de la selección alemana, un emblema)?». Aquí tarda más en responder. «Ehhhhhh, Neuer». A por la siguiente. «¿Neuer o Zubizarreta?». «A Zubizarreta no le tengo tan visto, Neuer, me voy a quedar con Neuer», dice el portero menos goleado de la Liga.

«Venga, ¿Neuer o Ter Stegen?». Simón mantiene su apuesta por el portero del Bayern. Ahora empieza la dificultad. «¿Neuer o José Ángel Iribar?», le cuestiona la presentadora con una sonrisa. Simón dibuja un gesto simpático. «Ángel Iribar, y no sigas porque me voy a quedar con él». «Pues solo quedaba uno», le comentan

Y le dan las alternativas: «Es complicado. ¿Iribar o Gigi Buffon (histórico portero italiano)?». «A Gigi le tengo como uno de los porteros que me fijaba de pequeño, pero me tengo que quedar con el 'Txopo'», concluye.