El mensaje de ánimo de Aburto al Athletic

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, también ha querido mandar ánimos al Athletic de cara al partido más importante de esta temporada. Para transmitir su apoyo a los leones, el mandatario ha publicado una foto en sus redes sociales en el que se le ve con la camiseta y una bufanda rojiblanca. «Koparen bila!» (¡A por la Copa!), ha escrito junto a la imagen.

Aburto estará en Sevilla para animar a su equipo. Este viernes ha puesto rumbo a la capital hispalense. A primera hora de la mañana se encontraba ya por la zona de Briviesca. «Es un momento muy ilusionante para los dos equipos», afirmaba el alcalde en una conexión telefónica con Radio Euskadi. «En Bilbao tenemos una gran ilusión de poder celebrar otro título 40 años después de los que consiguió el equipo rojiblanco en 1984».

El alcalde también ha recordado los amargos momentos en el que el Athletic ha acariciado el título. «Desde 2009 llevamos perdidas unas cuentas finales. No hemos tenido fortuna o no nos hemos encontrado con un Barcelona en sus mejores tiempos», ha señalado. «También la Real Sociedad nos ganó, o el Atlético de Madrid en Europa League», recordaba. Sin embargo, tenía un mensaje de optimismo: «De eso se aprende».

Al ser preguntado por el resultado de la final, siempre cauto, Aburto ha pronosticado un 2-1 a favor del Athletic.

🅱️ILBAO … AUPA ATHLETIC !!! 🇦🇹🇦🇹



🏆 KOPAREN BILA !!! pic.twitter.com/pnLitzi0aZ — Juan Mari Aburto (@juanmariaburto) April 5, 2024

El alcalde se reincorporó hace poco más de dos semanas a su trabajo tras casi dos meses de baja por una operación de cadera. «Ya estamos otra vez aquí, en mi mesa, con mis cosas, con las cosas de Bilbao. No he dejado de estar porque he estado con el ordenador, con el teléfono, con la gente, pendiente de todo, pero estar aquí es otra cosa».