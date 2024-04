El mensaje de Raúl García a San Mamés tras la ovación por su retirada

Gabriel Cuesta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Sábado, 20 de abril 2024, 00:45 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Fue una ovación completamente merecida la que se llevó Raúl García al saltar al césped de la Catedral en el segundo tiempo. Y el futbolista, que anunciaba esta semana que colgaría las botas a final de temporada, ha querido agradecer el apoyo. «Gracias a todo San Mamés por las muestras de cariño. Quedan pocos días como el de hoy, pero el objetivo es disfrutarlos tantos como he hecho siempre que me he puesto esta camiseta. Aún tenemos retos por delante», ha publicado poco después del encuentro que se cerró con empate a uno.

García cuelga las botas con unos números envidiables. Es el tercer futbolista que más partidos ligueros ha disputado. En total, 602 encuentros en los que anotó 190 goles, sólo por detrás de Andoni Zubizarreta y Joaquín (622). En su etapa como rojiblanco, ha sumado 356 encuentros en nueve temporadas, a los que hay que unir los 329 del Atlético de Madrid y los 126 de Osasuna, club en el que se formó. Y en sus vitrinas:una Liga, dos Copas y otras tantas Europa League, además de dos Supercopas de España y de Europa.