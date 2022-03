En Mestalla hay que hacer caso a Txetxu Rojo: «jugar mejor al fútbol y ganar»

«Tenemos que salir ahí fuera y ganar esta guerra», gritó el entrenador en el descanso. Entonces el más callado, y a la vez respondón, contestó : «Yo no voy a ninguna guerra. Lo que hay que hacer es jugar mejor al fútbol y ganar». El míster era Pavic y el jugador Txetxu Rojo. Pienso en ello antes de que saltemos al verde de Mestalla. Demasiada pólvora para algo que debería ser grandiosa semifinal y a la vez simple partido. Bastantes guerras reales tenemos como para banalizar la palabra. El serbio no entendió a Rojo y lo mismo les sucede ahora a quienes confunden vehemencia con beligerancia. Que ruede el balón para que pase a la final quien lo merezca. Una cosa es la desbordada ilusión de cada afición y otra la forma de mostrarla. La del Athletic es la de siempre. Fe ciega, apuntando hacia la Cartuja. No es desprecio. Nuestro rival luce muchos galones. Pero no entendemos otra forma de ser. Siempre nos sentiremos ese David que puede con cualquier Goliat. Es como la receta de la paella valenciana. Innegociable. Por eso hay quien ha reservado hotel o apartamento desde que eliminamos al Barcelona y aficionados que pillan habitación a precio de suite nupcial. O quien ha vuelto a llamar a la señora que les alquiló una casa en Sevilla, antes de que la pandemia nos impidiera ir a la Supercopa o a las posteriores Copas. Porque esta vez será posible. Hay ganas de reservar cama para lo que quede de noche, tanto si ganamos como si perdemos. Que ir para nada es tontería. Si ha acudido a finales sabe que no exageramos. Más que viaje es éxodo de ida y vuelta. Y dejando buena huella. Ya lo hicimos, precisamente, en Valencia. Fue en la cita ante el Barça más laureado de la historia. Agotamos existencias en bares y restaurantes pese a las lágrimas por el sueño roto. Hoy volvemos a ese campo. No es una final, pero casi. Hemos reservado fuerzas y apostado todo al 2 de marzo. El número que lucía Toquero cuando nos hizo imaginar lo imposible. Deseo lo mejor para los ches a partir de mañana. Pero queremos llegar a la final, sin que nadie manche la ilusión de nadie. No vamos a la guerra. Tan solo a un simple y gran partido. Cambiemos el señalar al otro por aplaudir al propio. Y soñemos. Conozco a una socia que reservó antes de octavos una casa en Sevilla. No admitió críticas ni preguntas. Salvo una-¿Con piscina o sin ella?-. Le conté esta anécdota a Vencedor y el de Rekalde, mirándome a los ojos, respondió rotundo-Mejor con piscina-. Ellos creen, nosotros también. Pero para eso toca hacer hoy lo que decía Rojo I. Jugar al fútbol y ganar.