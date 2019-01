Garitano: «No tenemos miedo a nadie y en San Mamés iremos a por el partido» El técnico rojiblanco confirma que Iñigo Vicente irá convocado y avisa que «hay gente que debe reivindicarse» en el partido de mañana ROBERT BASIC Miércoles, 9 enero 2019, 20:57

Gaizka Garitano ha lanzado este miércoles un mensaje contundente a su plantilla, más bien a un sector determinado del equipo, integrado básicamente por futbolistas que no compiten con regularidad y que esperan una oportunidad para sumar minutos y convencer a su entrenador de que su sitio está en el césped y no en el banquillo. «Vamos a hacer algunos cambios, por obligación –en referencia a los lesionados– y porque hay gente que tiene que reivindicarse», ha expuesto el deriotarra en su comparecencia previa al encuentro de mañana, en el que tratará de encajar las piezas con el objetivo de confeccionar un bloque renovado y al mismo tiempo provisto de las máximas garantías. «Confío en todos», ha subrayado, además de insistir en que el duelo ante el Sevilla constituye una magnífica plataforma para que los menos habituales se dejen ver y sentir. «Otros deberán repetir. Es un choque atractivo, bonito, en una competición que históricamente nos gusta y que no desperdiciaremos», ha prometido.

El técnico rojiblanco no ha querido comentar nada sobre la posibilidad de que Alejandro Remiro salga cedido rumbo al Huesca y ha confirmado que Unai Simón será de la partida. Y no solo eso, sino que ha avanzado que Iñigo Vicente irá convocado y que su nombre estará en una lista que dará a conocer mañana, unas horas antes del partido. El deriotarra conoce bien al habilidoso atacante del Bilbao Athletic y ha pedido «paciencia» con los jóvenes. «Los chicos pasan por diferentes etapas. Iñigo debe mejorar, pero tiene talento y el talento es mucho. Otra cosa es lo que le queda por mejorar y lo está haciendo ya. Puede jugar en la media punta y en la banda izquierda», ha redondeado el perfil del 'cachorro', autor de siete goles y otras tantas asistencias en el filial.

«Contra un equipo grande»

Garitano ha alabado el potencial del Sevilla y asegurado que el Athletic se medirá a un «equipo grande». Eso sí, ha afirmado que «no tenemos miedo a nadie y en San Mamés iremos a por el partido; siempre desde el orden. Ellos son duros, juegan con cinco atrás y no conceden nada. Queremos sacar un buen resultado para el partido de vuelta». Ha reconocido que enfrentarse a los andaluces tres veces en seis días es «raro», aunque los dos equipos experimentarán las mismas sensaciones. «Tanto nosotros como ellos cambiaremos matices, jugadores. Habrá cosas diferentes en cada duelo y no se van a parecer».

Quiere esperar hasta el final para ver con qué futbolistas puede contar, pero más allá de eso tiene claro que morderán. «Nuestro equipo será reconocible porque intentaremos a pasar la eliminatoria».