El Athletic perdió por la mínima en el Calderón, encajó el gol en la única ocasión que tuvo el rival. Solo había un jugador, el inefable Griezmann, que podría hacer daño, como tantas otras veces, y lo hizo como una maldición, en absoluto imprevisible. Bastó con una entrada impulsiva y errónea de Vivian para que le quedara el balón suelto a Griezmann, y lo colara por donde todos, menos el portero, nos lo estábamos figurando.

Apenas tuvo trabajo Agirrezabala, pero se diría que estoy condenado, como Manuel Vicent, que tiene por costumbre escribir al menos una vez al año contra las corridas de toros, a escribir sobre los inexplicables cambios en la portería porque llega la Copa. No sé si Unai Simón lo hubiera parado, si se habría figurado como nos figuramos los aficionados por dónde chutaría Griezmann en la única oportunidad de gol que tuvo el Atlético de Madrid en todo el partido, pero sigo sin explicarme por qué el portero titular no juega en la Liga y en la Copa. ¿Por qué no sucede lo mismo, si se trata de repartos proporcionales entre los componentes de la plantilla, para que todos estén contentos, con otros suplentes habituales, defensas, centrocampistas, delanteros, por qué no se les concede la oportunidad de tirar buenas paredes, de romper líneas con un quiebro, de centrar al sitio exacto o empalmar a gol la primera que les llegue a alguno de los que no juegan habitualmente?

El partido anterior lo ganó Unai Simón, y ante el Atlético de Madrid fue suplente. Alguien con buenas dotes pedagógicas debería explicar pormenorizadamente el teorema. Ya comprendo la importancia de tener contento a todo el mundo. No digo que Agirrezabala tuviera la culpa de la derrota, puede que a Simón le hubieran metido ese gol y aún otro más por debajo de la tripa, pero no le encuentro sentido a su titularidad. No entiendo la condescendencia, el premio de consolación, las inveteradas costumbres de vestuario, creo que siempre debe jugar el mejor. Renunciar a los titulares para que se pongan en forma los suplentes de cara a la próxima semifinal de Copa, que por lo visto ha de jugar imperativamente el portero suplente, me parecerá siempre inexplicable. El Madrid no sale en la Champions con el portero suplente, y la Copa, no nos engañemos, es lo más aproximado a la Champions a lo que aspira el Athletic.

El Athletic no fue peor que el Atlético en el primer tiempo. En el segundo perdió fuelle, e incurrió en el toma y daca que tanto gusta al rival, un especialista en sacar ventaja de cualquier ocasión que aparezca, por pequeña que sea. ¿Que el Athletic llegó a ese tramo del partido cargado de tarjetas amarillas, algunas bastante inexplicables? A quién podría sorprenderle.

¿Fue un partido igualado? Lo pareció, pero en realidad a nadie podría sorprender que en un partido aparentemente igualado sacase ventaja el especialista en optimizar la única oportunidad clara que tuvo.

Ah, y por si alguien tuviera dudas, y puesto que parece que la suerte está echada, ojalá que Agirrezabala salga a hombros de El Sadar, San Mamés y La Cartuja.