Mikel Erentxun pide perdón y explica su 'calentón' por el fichaje de Iñigo Martínez

Hace cuatro años Iñigo Martínez fichaba por el Athletic en lo que se convertía en el bombazo del mercado. Los rojiblancos pagaban la cláusula a escasas horas del cierre para cubrir la baja de Laporte, que puso rumbo a Manchester. Iñigo era un jugador muy querido por la afición de la Real Sociedad y algunos como Mikel Erentxun no se tomaron nada bien aquello. El músico vasco llegó a escribir en Twitter: «Nuestros hermanos del Athletic Club nos clavan puñales en el peor momento posible... Qué bonito... Al jugador le deseo lo mejor. A su nuevo equipo le deseo lo peor».

Cuatro años después de aquello, Erentxun pide perdón a la afición del Athletic y cuenta cómo se produjo aquel 'calentón'. En una entrevista radiofónica, el músico, fan acérrimo de la Real Sociedad, rebaja la rivalidad entre los dos grandes equipos vascos. «El Athletic son nuestros enemigos íntimos, pero solo en el verde, fuera del campo se ha acabado (...). Mi respeto por el Athletic es total, aunque en el campo les queramos machacar».

Cuando fue preguntado por sus «calentones» en las redes sociales, Erentxun admitió que era «más talibán» hace unos años. Y puso como ejemplos algunos tuits que casi le cuestan un disgusto. ¡Hasta la propia Real se enfadó con el artista! «Me quiso hacer persona non grata por meterme con un defensa (Elustondo) que era muy malo y que acabó además en el Athletic. También le metí mucha caña a Jagoba Arrasate; antes me afectaba mucho el fútbol».

Su polémica más famosa, de todas formas, es la que tuvo tras la marcha de Iñigo Martínez de la Real: «Me dejé llevar porque tenía muchas esperanzas puestas en él y pedí perdón. Me pudo la rabia en ese momento». Y trata de explicar lo que sintió en aquel momento: «Lo que me jodió de Iñigo Martínez es que era mi vecino y estaba llamado a ser el gran capitán de la Real, y además, era el abanderado de la campaña 'Yo no tengo segundo equipo'. La imagen era él, un tipo con una casta y una calidad fuera de toda duda; ahora eso lo representa Oyarzabal, un poco como lo era antes Xabi Prieto, un jugador muy elegante».

Erentxun aprovecha para lanzar un consejo sobre el uso de las redes sociales. «Es una herramienta muy útil para el trabajo, te permite hacer ruido cuando sacas un disco, cosas así, pero el mal uso de ellas no me gusta nada. De fútbol ya no opino, porque me daban hostias por todos los lados. El mezclar redes sociales y fútbol ya es un disparate».