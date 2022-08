Mikel San José cuelga las botas con un original vídeo

Mikel San José cuelga las botas. El exjugador del Athletic ha anunciado este domingo que deja el fútbol profesional. Y lo ha hecho a través de un vídeo subido a las redes sociales. En él se pueden ver las camisetas de los diferentes equipos (Txantrea, Liverpool, Athletic Club, Birmingham y Amorebieta) en los que ha militado el navarro. «Desde pequeño el fútbol ha sido mi vida. De los sueños de aquel niño de 6 años que jugaba en la Txantrea a la persona que soy hoy», dice San José.

«Me ha exigido mucho, pero también me lo ha dado todo. Echando la mirada atrás no borraría los momentos amargos, pues esto me han hecho disfrutar más de los dulces. Es muy difícil decirle adiós a lo que ha querido tanto, pero mi cuerpo no soporta más el nivel profesional. Con estas palabras solo quiero despedirme y agradecer a todos los que habéis hecho este camino conmigo. Con ilusión para lo que venga, sin renunciar a soñar. De corazón, muchas gracias», sostiene.

San José empezó su formación como futbolista en Navarra. Lo hizo en el Txantrea. Después pasó por las categorías inferiores del Athletic y del Liverpool. El navarro inició su etapa en el primer equipo rojiblanco en la temporada 2009-10, cedido por el club inglés. Su debut con la camiseta rojiblanca fue el 17 de septiembre de 2009, en un partido de Europa League en San Mamés. En Liga fue casi dos meses después, el 8 de noviembre ante el Racing en El Sardinero.