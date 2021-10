Real Sociedad-Athletic Mikel Oyarzabal se pierde el derbi El atacante eibartarra no se ha ejercitado con el grupo y tras el entrenaniento Imanol Alguacil ha descartado su participación

A poco más de 24 horas para que eche a rodar el balón en el derbi (domingo, 21.00 horas) la duda está despejada: Mikel Oyarzabal no podrá participar en el Real Sociedad - Athletic de Bilbao. El atacante eibartarra no ha podido cumplir con los plazos y no llega al clásico vasco, según ha confirmado en rueda de prensa este sábado Imanol Alguacil. La culpa de todo la tiene la lesión muscular que se produjo hace quince días en un entrenamiento previo al encuentro de Liga ante el Mallorca.

Sobre la ausencia de Oyarzabal, Imanol Alguacil ha transmitido que «ha forzado y ha estado muy cerca de entrar en la convocatoria». De todos modos, tampoco ha confirmado que vaya a estar el jueves en el crucial partido de Europa League contra el Sturm Graz. «Vamos a ver si estará el jueves. Pensábamos que iba a llegar al derbi y dependía de los últimos entrenamientos, pero no ha progresado lo suficiente».

La primera plantilla de la Real Sociedad se ha ejercitado esta mañana en Zubieta en la última sesión de trabajo antes de recibir a los rojiblancos en Anoeta. En el mismo se ha podido observar que las únicas bajas, además de la de Oyarzabal, han sido las de los lesionados Nacho Monreal, Jon Guridi y Carlos Fernández.

Quien sí se apunta al derbi es Ander Barrenetxea, que ha superado sus problemas de espalda y con el que Imanol cuenta para mañana aunque «no está para 90 minutos». También han entrenado con el grupo los canteranos Nais Djouahra y Gaizka Ayesa, más los ya conocidos Julen Lobete y Beñat Turrientes.