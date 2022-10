Mikel Vesga no para de crecer

. Quizá lo que más llama la atención es que Mikel Vesga (29 años) ya suma esta temporada los mismos goles que la campaña pasada, 2; sin embargo, la incidencia del centrocampista vitoriano va mucho más allá en este amanecer de ejercicio. El sábado, ante el Sevilla, no solo se sacó ese disparo que permitió al Athletic no volverse de vacío y conservar la tercera plaza de la clasificación, sino que su aparición desde el banquillo provocó un cambio de dinámica en el juego de la formación de Ernesto Valverde. Con él en la sala de máquinas, los bilbaínos firmaron una segunda parte que mejoró bastante la primera mitad. Es otro partido en el que este futbolista que prefiere hablar en el campo, un trabajador nato capaz de asumir galones, que no para de crecer, que se ha armado de confianza, algo que también se demuestra con la decisión de atreverse a lanzar desde tan lejos.

Vesga comenzó la campaña como titular. Txingurri le consideró la mejor opción para ejercer de ancla entre la defensa y el ataque rojiblanco. Colocó su nombre en la pizarra en la que dibujaba el 'once' en las cuatro primeras jornadas de este ejercicio. En la quinta, en Elche, el preparador del Athletic se decantó por Dani García, que ha rendido a un nivel notable.

Además, Vesga sufrió «una lesión en el músculo semitendinoso de su pierna derecha» que le impidió participar en el duelo contra el Rayo Vallecano. Y en las dos últimas fechas, frente al Almería y contra el Sevilla, ha salido desde el banquillo y ha anotado.

En San Mamés, frente a los indálicos, de penalti, del que fue víctima él mismo. Y en el Sánchez Pizjuán, con ese pepinazo que metió un punto en la maleta de la tropa de Ernesto Valverde. Al mismo tiempo, también acumula una asistencia de gol.

¿Titular el sábado?

Al final de la temporada pasada, Vesga ya dejó pinceladas de lo que podía hacer, de que dentro todavía tenía fútbol que ofrecer al Athletic. Autocrítico y exigente con su persona, siempre discreto, el vitoriano ya firmó un excelente final en el pasado ejercicio con Marcelino García Toral. Actuó de titular en doce de los últimos trece duelos; casi no estaba acostumbrado a una tacada así. Y esa racha resultó el anticipo de lo que podía dar. En Sevilla, con su presencia poco después del descanso, el equipo mejoró y no se descarta que vuelva a ganarse la titularidad en detrimento de Dani García: se verá el sábado contra el Atlético en La Catedral (21 horas).

De momento, Vesga cumple lo que dijo en noviembre a este periódico. «Por mi personalidad, por cómo soy, me cuesta explotar al cien por cien y dar lo que podría dar. Tengo 28 años. Viene la etapa de madurez. Cada día que pasa tengo más confianza en mí mismo y voy a ir mejorando. Se va a ver un Mikel Vesga mucho mejor». Y así está siendo.