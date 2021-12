Modric, positivo por covid, se perderá duelo ante el Athletic en San Mamés Al parecer no son los únicos casos y el club tiene pervisto anunciar a lo largo de estya mañana los nombres de otros contagiados. Ambos equipos se enfrentarán en La Catedral el 22 de diciembre a las 21.30 horas

Con el deporte una vez más asediado por el coronavirus, esta vez le ha tocado al Real Madrid lidiar con una realidad que no amaina. Luka Modric y Marcelo dieron positivo este miércoles después de los test rutinarios a los que se somete toda la plantilla del equipo blanco cada día y ninguno de ellos podrá ser incluido en la convocatoria para enfrenatrse al Athletic el próximo 22 de diciember en La Catedral (21.30 horas): Mientras que el lateral brasileño no disputó ningún minuto en el último partido de Liga frente al Atlético de Madrid el pasado domingo (2-0 para los blancos), el croata sí jugó el encuentro en su totalidad, siendo uno de los mejores del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti. Sin embargo, no parecen ser los únicos y el club blanco comunicará esta mañana los nombres de otros contagiados, aunque se desconoce si se trata de futbolistas de la primera plantilla o del cuerpo técnico.

Ambos jugadores tienen la pauta completa de vacunación y no volverán a estar junto a sus compañeros hasta que den un resultado negativo de antígenos y superen examen cardiológico, que es una obligación implementada por el jefe médico del Madrid. En principio parece complicado que puedan llegar a jugar ante el Cádiz, el domingo, y el Athletic, el próximo miércoles, pero todo dependerá de los resultados de los próximos test. Del resto de jugadores, las noticias han sido mejores. Han dado negativo en los test de antígenos y los PCR's se conocerán esta noche.