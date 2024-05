El momento más difícil para Muniain: «Lo más duro ha sido decirles a mis hijos que me iba»

Silvia Cantera Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Lunes, 13 de mayo 2024, 22:17 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Iker Muniain no olvidará la conversación que mantuvo con sus hijos para anunciarles que esta iba a ser su última temporada en el Athletic. Que se iba de Bilbao y que no volvería a vestir de rojiblanco en el césped. «Ha sido el momento más duro al que me he enfrentado», reconocía el capitán tras darse un auténtico baño de masas en San Mamés en su homenaje de despedida.

«Siempre les he inculcado tanto a mi hijo como a mi hija el sentimiento Athletic», ha explicado. De hecho, la saltado con ellos de la mano al césped con un gran orgullo. «Ha sido increíble». El club le ha dado grandes momentos con sus pequeños, aunque tiene claro que la decisión de dejar el club ha sido la más complicada con ellos. La más complicada de explicar. «Que te digan que te van a echar de menos, que por qué te vas...». Con los ojos vidriosos, Munian ha repasado algunas de las preguntas más complicadas que le han hecho. Esas que no tienen respuesta fácil. Sin embargo, les ha servido para aprender. «Ha sido una oportunidad para educarles, para decirles que se puede estar triste, que se puede llorar y que está bien expresar emociones, y que hay cosas más duras que esto en la vida», ha comentado con la voz rota. Noticia relacionada Las lágrimas del atacante navarro en su despedida del Athletic Helena Rodríguez No ha sido el único momento en el que Muniain estaba visiblemente emocionado. La primera vez que sintió el nudo en la garganta fue al referirse a su familia cuando recordaba su traslado a Lezama, cuando tan solo era un chaval. «Tenía doce años. Vine a la residencia. De aquella estaba en Derio. El calor de tu familia es importante y se echa mucho de menos. Mis padres llevan muchos años viviendo conmigo y les debo todo. Son todo para mí», ha confesado con la voz quebrada. La otra, al final, cuando se despedía de San Mamés. No pudo ocultar las lágrimas.