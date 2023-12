El momento feliz de un Athletic al galope

Jon Agiriano Bilbao Lunes, 18 de diciembre 2023, 00:04 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

El espléndido momento de forma del Athletic no es sólo un motivo de satisfacción y orgullo para su hinchada sino también una de las grandes noticias de la Liga esta temporada. Hacía mucho tiempo, una década podríamos decir, en la que el juego de los rojiblancos no es tan elogiado. Míchel, que es un tipo generoso, dijo hace tres semanas que el Athletic había sido el mejor equipo al que se había enfrentado su Girona, lo cual, como recordarán, mosqueó a muchos madridistas, ya que ellos habían ganado 0-3 en Montilivi. Simeone, cuyo mayor acto de generosidad con el rival suele ser darle las buenas tardes, no fue tan elogioso el sábado y se limitó a reconocer que el Athletic había sido superior, algo tan evidente como que el balón de fútbol es redondo y que hay abuelas que fuman. Ninguna referencia del Cholo a la calidad del juego que habían practicado los de Valverde y, por supuesto, ningún reconocimiento de que su equipo no había recibido un baño semejante en toda la temporada.

La situación es tan placentera y edificante que, poco a poco, el Athletic está consiguiendo algo que hace bien poco parecía imposible. Nos referimos a despejar las dudas sobre su fiabilidad. No se puede decir que éstas hayan desaparecido del todo, por supuesto que no. Los precedentes de los últimos años obligan a mantener todavía unas ciertas reservas en forma de prudencia. Incluso el escepticismo sigue siendo aconsejable todavía, aunque sólo sea en una pequeña dosis terapéutica. Al fin y al cabo, el Athletic todavía tiene que pasar la prueba del algodón de la segunda vuelta y, especialmente, del sprint final, de esas ocho últimas jornadas de Liga que, en el último lustro, han sido un derrumbadero. Digamos que estamos en un momento como para meter el champán en la nevera, pero no para descorcharlo. Ahora bien, como decíamos, hay algo esta vez que invita a tener fe. Es la continuidad del Athletic en un juego de alto nivel, su estabilidad competitiva. Aquí radica la gran diferencia con temporadas anteriores. Uno repasa la trayectoria de los rojiblancos a partir de su estreno liguero ante el Real Madrid –un partido, por cierto, que por el juego de los rojiblancos y hasta por su alineación parece más propio del final de la pasada campaña de la actual– y encuentra un denominador común en todos ellos: el magnífico despliegue en su presión adelantada y su búsqueda constante del área rival. Un par de datos a este respecto que son muy significativos porque corresponden a las dos únicas derrotas del Athletic desde aquella de la primera jornada. En el derbi, los rojiblancos firmaron 18 remates, más del doble que la Real (8). Y en Montjuic remataron 10 veces, sólo dos menos que el Barça. Efectividad Las cosas están claras. La tropa de Valverde no sólo tiene un estilo reconocible –también lo tenía el año pasado– sino que el de ahora es mejor y el equipo es capaz de mantenerlo con regularidad. La propuesta es fija y da la impresión que muy bien asimilada por los jugadores, que disfrutan de un fútbol eléctrico, sencillo en su elaboración y muy profundo, con dos cuchillos en las bandas y muchas llegadas a las posiciones de remate. Se observa en el grupo una sintonía compartida, una ilusión y confianza colectivas que, por el momento, hacen imposibles las desconexiones inexplicables o los bajones repentinos de mentalidad por parte de algunos futbolistas que hemos visto en años anteriores. Lo único que cambia de verdad en los partidos del Athletic es lo que es inevitable que cambie:la efectividad, el acierto al acabar las jugadas. Otro ejemplo curioso a este respecto. Frente al Rayo Vallecano, los rojiblancos ganaron 4-0 rematando la mitad de veces que en Anoeta, donde perdieron 3-0. Es esta regularidad en el juego la que hace lógico el optimismo que se ha instalado en la hinchada del Athletic, que lleva más de mes y medio al galope. Desde aquel partido vertiginoso contra el Valencia, ya son cuatro victorias y tres empates, 16 goles a favor y una avalancha de remates (15,2 de media, 6,7 entre los tres palos). Lo cierto es que no hay ninguna razón para que este fútbol vibrante de los rojiblancos deje de tener continuidad, al menos en el futuro más próximo. Ymenos en San Mamés, un fortín como en sus mejores tiempos, donde cada partido está siendo una fiesta y el equipo ya suma más goles (24) que en toda la pasada temporada (22). Los Williams Los jugadores todavía están frescos y el hecho de no jugar en Europa y no sufrir ese desgaste es una gran ventaja frente a otros equipos que están en la lucha por las competiciones continentales. Se vio el sábado ante el Atlético. La pérdida de Iñaki Williams en enero es un motivo de preocupa ción, sin duda, pero tampoco hay que rasgarse las vestiduras antes de tiempo. Berenguer va a tener una oportunidad que seguro quiere aprovechar, sobre todo pensando que termina contrato en junio. Aunque la plantilla es corta y es obvio que depende en exceso del desequilibrio que aportan los hermanos Williams y Sancet, lo normal es que el equipo pueda mantener esta intensidad al menos tres o cuatro meses más. Y si la mantiene Europa caerá por su propia peso. A este Athletic en el que todo fluye a favor de la corriente no es fácil seguirle el ritmo, que ahora está siendo puro «rock and roll», como soñaba Jon Uriarte cuando accedió a la presidencia hace año y medio. De manera que sólo queda desear que nada cambie con la entrada en 2024, como sucedió el año pasado. Porque tal y como van las cosas, si cambian sólo puede ser a peor.