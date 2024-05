El momento en el que Muniain decide dejar el Athletic

Silvia Cantera Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Lunes, 13 de mayo 2024, 22:29 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Hay decisiones que se rumian en el tiempo, pero siempre hay un momento exacto que marca la diferencia. Para Iker Muniain fue levantar la Copa. «La decisión ya la tenía tomada, pero una vez conseguido el título de Copa ya era el momento idóneo», confesaba a los medios tras el homenaje en San Mamés.

La falta de minutos esta última campaña ha sido clave. «La decisión la he ido tomando poco a poco, sobre todo en el último semestre, de enero hacia aquí. En un período en el que deportivamente mis apariciones cada vez eran más reducidas y uno empieza a plantearse cosas sabiendo también que se termina el contrato. La decisión es puramente deportiva», confesaba.

Eso sí, defiende que es un 'One Club Man'. «Como sabéis, mi corazón claro que me pide quedarme aquí, en el equipo de mi vida, pero mi cabeza y mis piernas me piden mucho más. Me piden seguir compitiendo, seguir disfrutando del fútbol, ser protagonista en el campo, con la pelota, que es lo que yo más amo». Le toca emprender el vuelo lejos de Bilbao.