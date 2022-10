Monchi deja de ser intocable

Ramón Rodríguez 'Monchi' (San Fernando, Cádiz, 54 años) tiene un palmarés envidiable. 6 Ligas Europa, 2 Copas, una Supercopa de España y otra de Europa con un Sevilla al que cogió en el año 2000 en Segunda A como director deportivo y al que ha convertido en uno de los clubes más laureados en Europa en las dos últimas décadas. Monchi se convirtió así en el referente de los directores deportivos. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Era el modelo a seguir.

Hoy el Sevilla recibe al Athletic sólo un punto por encima del descenso y colista en la Liga de Campeones. La planificación deportiva de Monchi ha sido muy deficiente. Vendió a dos centrales como Kounde y Diego Carlos por 80 millones y en su lugar contrato al desconocido Marcao que llegó lesionado y a Nianzou, muy verde aún. Tampoco ha encontrado relevo a Fernando en el medio ni un nueve que meta goles. Y se ha acabado lo de comprar barato y vender caro. Ha llenado el vestuario de veteranos, Isco, Navas, Rakitic, Lamela, Papu Gómez... por los que no sacará nada.

Julen Lopetegui fue cesado, pero las críticas apuntan al hasta ahora infalible Monchi. Y no sólo se le echa en cara su mala planificación deportiva. Se le reprocha también el via crucis que hizo pasar al técnico al sentarle el miércoles en el banquillo pese a que Sampaoli ya estaba de camino y su afán de protagonismo al salir con él al césped al final del partido ante el Dortmund.

El intocable Monchi recibe sus primeros 'palos' en 21 años en el club. "Hay momentos en los que todo lo que uno hace suena bien, pero otros en los que mueves el móvil de un lado a otro de la mesa y te critican". Así explicó ayer el director deportivo cómo se siente. Lo hizo en una rueda de Prensa en la que, junto al presidente José Castro, dio la cara para explicar el cese de Lopetegui y el fichaje de Jorge Sampaoli.

El ego y el personaje

Con el ejemplo del móvil quiso poner el acento en que se le critica que saltara al campo con Lopetegui tras el 1-4, gesto tildado de populista. "Soy un director deportivo muy atípico. Salvo que alguien me lo prohíba, voy a bajar al césped siempre. Si alguien piensa que lo hago porque tengo el ego grande o me ha devorado el personaje, pierde el tiempo". La defensa de su gestos no le impidió hacer una franca autocrítica. "Estamos a un punto de descenso; sólo hemos ganado un partido de Liga. Tengo que asumir la responsabilidad y la crítica".

Ni siquiera se escudó en las estrecheces económicas del club para justificar los problemas de plantilla. "He tomado mis decisiones con total libertad. Es verdad que las cosas no pintan bien, pero esperemos al final. Lo cierto es que las cosas no van como yo esperaba en absoluto y asumo mi responsabilidad".

Castro, a su lado en la sala de Prensa, salió al quite en el asunto económico. "En los nueve años que llevo en la presidencia sólo hemos cerrado con déficit los años de la pandemia y en todos hemos jugado en Europa. Muchos clubes querrían estar en nuestra situación económica". Para reafirmar su diagnóstico abrió la puerta a refuerzos en invierno.

Monchi admitió que quizá cometió un error al mantener a Lopetegui ante el Dortmund. "Cuando muchos dicen que nos equivocamos al dejarle hasta el miércoles, seguramente así habrá sido", concedió.

Llegó a pie al estadio como en los buenos tiempos. Unos hinchas le pidieron fotos. La crisis no le pasa factura en la popularidad, pero sí a Castro, que ha escuchado cánticos pidiéndole irse. "Cuando piden la dimisión del presidente me siento responsable", lamentó.