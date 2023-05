Morcillo se opera de la clavícula por tercera vez: «Es la situación más difícil de mi vida»

Jon Morcillo se ha metido en un túnel al que por ahora no ve la salida. El extremo del Athletic ha revelado hoy en las redes sociales que ayer se operó por tercera vez de su clavícula izquierda, una información que el club había ocultado sin facilitar ningún parte médico. Se trata del segundo jugador que da a conocer cuestiones médicas que la entidad no ha facilitado. Antes lo hizo Herrera al referirse a las recaídas musculares que arrastra desde hace más de un año. «Es la situación más difícil que me ha tocado afrontar en mi vida», dice Morcillo en un hilo en su cuenta de Twitter.

Hola a todos,

Como sabéis, el 26 de febrero me rompí la clavícula en San Mamés y llevo de baja desde entonces… Lo normal, si todo hubiese ido bien, sería estar disfrutando y haciendo lo que más me gusta de nuevo junto a todos mis compañeros, pero lamentablemente no es así, pic.twitter.com/vrXFBjrM7p — Morci (@Jonmorci) May 9, 2023 El atacante se rompió la clavícula izquierda en San Mamés ante el Girona el pasado 26 de febrero. Saltó al campo en el tramo final y en la primera jugada en la que participó se lesionó. Una semana después fue operado en la clínica IMQ de Zorrozaurre. «Lo normal, si todo hubiese ido bien, sería estar disfrutando y haciendo lo que más me gusta de nuevo junto a todos mis compañeros, pero lamentablemente no es así», explica Morcillo tras dos meses y medio de baja. Su reaparición se retrasa y ya no se producirá durante esta campaña. Las complicaciones se han sucedido en el postoperatorio. La clavícula está bien, pero hay un problema de cicatrización. Morcillo relata lo sucedido. En la primera intervención le «colocaron una placa para sujetar el hueso y ayudar a que vuelva a unirse correctamente, pero es una zona en la que la piel es muy fina y por desgracia, tras pasar otras dos veces por quirófano, la herida no acaba de curar. Además, aún es muy pronto para retirar la placa, por lo que toca esperar». El jugador está deprimido. El retraso en regresar le afecta. «Esta situación es la más difícil que me ha tocado afrontar en mi vida», admite. «Cuando siento que avanzo y consigo progresar un poco, vuelven los problemas», lamenta. Recuerda que su deseo era «estar de vuelta lo antes posible» y concluye con un «sé que ahora eso es imposible».